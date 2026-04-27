Tunisie: Jendouba - Lancement d'une grande campagne contre les moustiques

Les municipalités du gouvernorat de Jendouba ont lancé une vaste campagne de traitement ciblant les marécages, les cours d'eau, les résidus de décomposition et les gîtes larvaires de moustiques. Ces opérations incluent également le pompage des eaux pluviales stagnantes et le désherbage.

Cette campagne, menée de manière participative et rotative selon les besoins, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la situation environnementale et de la préservation du patrimoine naturel de la région. Elle vise aussi à sensibiliser le citoyen à la valeur de la propreté, dans l'espoir d'en faire un véritable partenaire au sein du tissu municipal, qui englobe désormais les zones urbaines et rurales, comme l'a confirmé Farid Riabi, Secrétaire général de la municipalité de Tabarka.

Le renforcement de la municipalité de Tabarka par un nouveau camion benne tasseuse, ainsi que la maintenance de deux autres camions similaires et le soutien aux campagnes de propreté périodiques, permettront d'améliorer les indicateurs environnementaux, pilier essentiel de toute forme de développement.

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Dans le même contexte, Sonia Khmiri, Secrétaire générale de la municipalité de Boussalem, a estimé que la commune a réussi sa campagne d'élagage des arbres et de peinture des bordures des routes principales et des carrefours. Elle a ajouté que la municipalité a entamé aujourd'hui une campagne proactive de lutte contre les insectes en pleine période de reproduction, notamment dans les zones les plus exposées telles que les villages d'Eroumani et de Riabna, ainsi que le quartier Ennour, en attendant de traiter le reste des foyers et des marécages.

La situation est similaire à Ghardimaou, où une large opération de traitement a débuté. Le Secrétaire Général chargé de la gestion de la municipalité, Mohamed Ali Gasmi, a souligné que l'élimination des décharges sauvages et le remblaiement des marécages constituent une priorité absolue.

Enfin, selon Fathi Guinaoui, chargé du secrétariat général de la municipalité de Jendouba, la campagne de propreté devrait se poursuivre, particulièrement avec la hausse progressive des températures et les risques environnementaux qui en découlent. Il a indiqué que la municipalité a commencé un traitement ciblant toutes les zones propices à la reproduction des insectes, parallèlement à la collecte continue des déchets ménagers, des gravats et des débris de construction, ainsi qu'à l'entretien et au renouvellement du réseau d'éclairage public.