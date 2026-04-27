Tunisie: Monastir - Un forum de l'emploi dédié aux métiers du tourisme prévu mardi prochain

La ville de Monastir accueillera, le mardi 28 avril 2026, un forum de l'emploi spécialisé dans les métiers du tourisme.

Cet événement vise à dynamiser les opportunités de travail et de formation dans le cadre des préparatifs régionaux pour la saison touristique 2026 et du renforcement de la réactivité du secteur.

Un pont entre talents et professionnels du tourisme durable

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre constitue une opportunité majeure réunissant les entreprises, les professionnels et les jeunes à la recherche d'un emploi dans le secteur du tourisme durable. L'objectif est double : faciliter les recrutements directs et promouvoir les perspectives d'avenir liées à la durabilité, tout en connectant les talents locaux aux besoins du marché.

Le programme prévoit des sessions de rencontre avec les différents acteurs du domaine, ainsi qu'un espace de dialogue dédié aux enjeux du tourisme durable. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du projet « Destination Emploi », financé par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Une dynamique nationale pour l'emploi

Pour rappel, la Cité de la Culture à Tunis avait déjà abrité, mardi dernier, une journée de l'emploi dans les métiers du tourisme organisée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Cet événement, marqué par la présence de 30 entreprises, avait permis de proposer 700 offres d'emploi au niveau national et 100 offres à l'international, selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Emploi, Riadh Chaoued. Le ministère prévoit, par ailleurs, d'étendre cette initiative en organisant prochainement des journées de recrutement dans divers autres secteurs économiques, en étroite coordination avec les entreprises partenaires.