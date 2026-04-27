Maroc: Para-athlétisme/Grand Prix de Rabat - Le pays totalise 8 médailles dont 4 or

La Tunisie a remporté un total de huit médailles (4 or, 3 argent et 1 bronze) au Grand Prix de para-athlétisme de Rabat 2026.

Lors de la journée de clôture, samedi, Raja Jebali a remporté la médaille d'or du lancer du poids (F40) avec un jet de 8,26 m, établissant un nouveau record personnel. De son côté, Jihene Aziz a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve du lancer du poids (F44-F46) avec un jet de 11,21 m, signant également son meilleur record personnel. Au cours des deux premières journées, les médailles d'or ont été remportées par Yosra Ben Jemaa au lancer du javelot (F34), Raoua Tlili au lancer du disque (F40-F41) et Yassine Guennichi au lancer du poids (F35-F36).

Les médailles d'argent sont revenues à Raoua Tlili au lancer du poids (F41) et à Aymen Lakoum au lancer du poids (F40-F41), tandis que Youssef Ouhibi a obtenu la médaille de bronze au 5000 m (T12-T13).

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La Tunisie a pris part à ce meeting avec 12 athlètes : Raoua Tlili (poids et disque - F41), Soumaya Boussaïd (1500 m - T12/T13), Yassine Guennichi (poids - F36), Samar Ben Kaâlab (poids - F41), Aymen Lakoum (poids - F41), Yosra Ben Jemaa (poids et javelot - F34), Raja Jebali (poids - F40), Jihene Aziz (poids - F46), Fathia Amaïmia (poids et disque - F41), Youssef Ouhibi (1500 m - T12), Amir Soltane (poids et disque - F11) et Mohamed Trabelsi (javelot - F34).