Tunisie: Sousse - Fin de cavale pour de dangereux criminels multirécidivistes visés par 52 avis de recherche

La direction de la police judiciaire de Sousse Ville a mené une opération d'envergure permettant l'arrestation de deux figures notoires du crime organisé.

Connus sous les pseudonymes de « Le Voleur » et « El Wardani », les suspects cumulaient à eux seuls 52 avis de recherche.

Une opération sécuritaire coordonnée à Sousse

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L'intervention a mobilisé des moyens importants. Les cadres et agents de la brigade de la police judiciaire de Sousse Ville ont agi en synergie avec les unités de secours, bénéficiant également de renforts stratégiques du district de la sûreté nationale de Sousse. Cette démonstration de force visait à neutraliser deux éléments jugés extrêmement dangereux qui semaient l'insécurité dans la région. Selon une source sécuritaire contactée par la radio locale Jawhara FM, l'opération s'est déroulée avec une précision chirurgicale.

Un lourd passif judiciaire et des délits multiples

Les investigations menées suite à leur interpellation ont mis en lumière l'ampleur de leurs activités illicites. Les deux individus étaient activement recherchés par diverses autorités sécuritaires et instances judiciaires à travers le pays. Leurs noms figuraient sur un total de 52 mandats de recherche.

Leurs antécédents criminels couvrent un spectre large de délits graves. Ils sont notamment impliqués dans des affaires de trafic de stupéfiants, de vols avec violence communément appelés « braquages », ainsi que de multiples agressions visant à terroriser la population locale. Leur neutralisation marque un tournant dans la lutte contre la criminalité de proximité à Sousse.

Mise à disposition de la justice

Le dénouement de cette traque a été rendu possible grâce à une coordination étroite avec le Ministère public. Les unités de police ont procédé à une descente ciblée dans la cache où les deux malfrats s'étaient retranchés pour échapper aux autorités.

Actuellement placés en garde à vue, les suspects font l'objet des procédures légales d'usage. Ils devront répondre de l'ensemble des chefs d'accusation qui pèsent contre eux devant les tribunaux compétents. Cette arrestation est perçue comme un signal fort envoyé par les forces de l'ordre pour restaurer la quiétude des citoyens dans la zone touristique et urbaine de Sousse.