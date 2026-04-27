Angola: Des artistes angolais animent un show de solidarité

Luanda — Quatre-vingts musiciens et humoristes ont animé, samedi, à Luanda, dans la Cidadela desportiva, un spectacle de solidarité, en soutien aux victimes des inondations dans la province de Benguela.

Organisé par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTICS), cet événement a eu pour objectif de collecter des dons pour aller au secours des familles touchées par le débordement des eaux de la rivière Cavaco à Benguela.

Le show commencé à 16h avec l'entrée en scène d'Erika Nelumba, qui a chanté « Filha de Deus », suivie des chanteurs Proletário, Noite e Dia et Celso Mambo .

Le concert s'est poursuivi avec le musicien Baló Januário qui a agrémenté l'événement avec des chansons "Casa da mana", "Casamento", "Festa", puis Kanda "Pardon" et "Casamento", Dom Caetano "Vizinho" et "Uejia Ki Usokana", Bambila "Angua bele" et "Miscelânea".

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La scène du spectacle de solidarité a également accueilli les artistes Matias Damásio, Yola Araújo, Kyaku Kyadaff, Pérola, Gerilson Insrael, Euclides da Lomba, Anselmo Ralph, Moniz de Almeida, Walter Ananaz et Anderson Mário.

Parmi les autres musiciens invités, il y a eu Rui Orlando, Buton Rose, Puto Português, Jhon Trouble, Phathar Mak, Calabeto, Konde, Nsimba Reoboth, Kapakata et Jay Oliver se sont également démarqués.

Cet événement a marqué la fin de la campagne officielle de soutien en faveur de la population de Benguela affectée par des inondations.

La campagne, dénommée « Abraço Solidário », a été lancée le 13 avril, sur l'ensemble du pays, et a eu comme points de réception : Agence Angola Press (ANGOP), TPA Camama, la délégation de TPA à Benguela, TV Zimbo et Estúdio à Talatona, TV Zimbo à Benguela et Campo de Jogos Manuel Berenguel.