Sénégal: FIARA - Ousmane Sonko réaffirme la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture un levier stratégique de développement

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, dimanche, la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture un levier stratégique de développement, à travers une nouvelle politique agricole destinée à corriger les insuffisances des approches passées et à renforcer la souveraineté alimentaire.

S'exprimant lors d'une visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) qui prend fin ce dimanche, Ousmane Sonko a souligné que "l'agriculture est au centre des préoccupations de tout État qui se respecte et qui a des ambitions sérieuses pour son pays".

Le chef du gouvernement a mis en exergue le rôle central du secteur dans la transformation économique du Sénégal.

"Dans un pays en construction où tout est prioritaire, celui qui veut bâtir une économie endogène forte doit passer par l'agriculture, le secteur primaire en général", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a relevé les limites des politiques agricoles précédentes, marquées par "beaucoup de ratés, de tâtonnements", des programmes "conçus beaucoup plus pour des préoccupations autres que celles des Sénégalais, à commencer par les producteurs eux-mêmes".

Selon Ousmane Sonko, les pays qui négligent le secteur agricole figurent, pour la plupart, parmi les moins développés.

"La nouvelle politique agricole du Sénégal"

Face à ce constat, il a annoncé une refonte globale en cours de la politique agricole

"Nous sommes en train d'instaurer, de fabriquer, de produire ce qu'on appelle la nouvelle politique agricole du Sénégal", a-t-il affirmé.

Il a expliqué que cette nouvelle orientation adopte une approche élargie intégrant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Elle couvre l'ensemble des aspects du secteur : "la production, l'accès au foncier, les subventions, le financement, la commercialisation", a précisé Ousmane Sonko.

L'objectif principal, selon lui, reste l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

"Cette politique doit avoir comme principale préoccupation la souveraineté alimentaire de ce pays, la sécurisation de nos approvisionnements pour être moins dépendants de l'extérieur", a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a également souligné que "la réussite du Plan national de transformation passera par un secteur agricole fort et développé".

Au-delà de la production, Ousmane Sonko a abordé la transformation à travers le volet industriel.

"L'agriculture, c'est énormément de produits dérivés avec toutes sortes d'industries, notamment le textile pour l'habillement, ainsi que l'industrie du cuir et de la peau", a-t-il déclaré, soulignant le rôle de l'agriculture comme base du secteur secondaire.

Organiser les circuits de distribution

S'agissant des performances récentes du secteur, Ousmane Sonko s'est félicité des avancées enregistrées. "En deux ans, nous avons pratiquement augmenté de manière significative les rendements annuels jusqu'à atteindre l'autosuffisance sur certains produits", a-t-il affirmé.

Il a également salué les progrès techniques et scientifiques dans les secteurs agricole et de l'élevage, citant notamment les efforts de croisements d'espèces adaptées aux conditions locales, comme le mouton Ladoum, désormais reconnu au-delà des frontières.

Abordant la question de la commercialisation, il a insisté sur la nécessité de mieux organiser les circuits de distribution. Selon lui, "il faut que les producteurs arrivent à écouler le plus rapidement possible leurs produits pour éviter les pertes".

Dans cette optique, il a indiqué que des mesures ont été prises pour favoriser la consommation locale.

"Nous avons demandé à toutes les institutions de l'État, telles que les casernes, écoles et universités, de privilégier le riz local", a-t-il rapporté.

Il a par ailleurs salué l'engagement des acteurs du secteur, des producteurs aux institutions financières, tout en leur garantissant le soutien de l'État. "Vous aurez toujours l'État du Sénégal à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre accompagnement", a-t-il assuré.

Concluant son intervention, Ousmane Sonko a lancé un appel à la mobilisation générale. "Ensemble, Inch'Allah, nous allons transformer ce pays en transformant d'abord l'agriculture", a t-il déclaré.