Mali: Au pays - Les condamnations s'enchaînent après la vague d'attaques armées

Dakar — Les réactions de condamnation émanant d'organisations internationales se sont enchaînées à la suite du déclenchement, samedi, à l'aube d'une vague d'attaques armées contre plusieurs cibles militaires et localités au Mali.

"Le secrétaire général des Nations unies est profondément préoccupé par les informations faisant état d'attaques dans plusieurs localités du Mali. Il condamne fermement ces actes de violence", a rapporté un porte-parole du chef de l'ONU,, Antoni Guterres, dans un message partagé sur le réseau social X.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont le Mali ne fait plus partie, a dans un communiqué rendu public dimanche condamné fermement ces attaques.

"Ces actes odieux démontrent une fois de plus la nature barbare des auteurs, qui continuent de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest", souligne l'organisation.

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Elle appelle en même temps les Etats, les forces de sécurité, les mécanismes régionaux et les populations de l'Afrique de l'Ouest à s'unir et à se mobiliser dans un effort coordonné pour lutter contre le "fléau du terrorisme".

De son côté, l'Union européenne, par la voix d'un porte-parole, a dimanche déclaré qu'elle "condamnait fermement les attaques terroristes de samedi" contre le Mali, selon l'Agence France Presse.

L'Union africaine par la voix du président de sa Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a dès samedi "fermement condamné" les attaques armées, assurant suivre la situation avec une "vive préoccupation".

"Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, suit avec une vive préoccupation les attaques signalées au Mali, visant la capitale, Bamako, ainsi que d'autres centres urbains à travers le pays", indique l'UA dans un message partagé sur le réseau social X.

Mahmoud Ali Youssouf n'a pas ainsi manqué de a réaffirmer "l'engagement constant de la Commission en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la stabilité au Mali", exprimant sa "pleine solidarité avec le peuple malien, les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités nationales".

Le ministre de la Défense du Mali, le colonel Sadio Camara, a péri dans les attaques de samedi après que sa résidence dans la ville-garnison de Kati, près de Bamako a été prise pour cible par des assaillants.

Le même jour, dans la soirée, le gouvernement malien assurait avoir un totale contrôle de la situation, avançant un bilan de 13 blessés parmi les militaires et les civils.

Les combats ont repris dimanche à Kidal, la grande ville du nord et se sont étendus à Kati, ont rapporté des agences de presse.