Sénégal: Clôture du Daakaa - Les chauffeurs invités à plus de prudence sur les routes

Daakaa (Madina Gounass) — Le vice-président du Comité d'organisation du Daakaa de Madina Gounass, Cheikh Ahmet Tidiane Kébé, a appelé les chauffeurs et usagers de la route à plus de prudence en perspective de la clôture de l'édition 2026 de cette retraite spirituelle prévue lundi.

"Nous lançons un appel à tous les conducteurs de voitures et autres usagers de la route à plus de prudence, pour clôturer cette édition en beauté", a-t-il notamment lancé lors d'un point de presse pour faire le bilan du Daakaa.

M. Kébé s'est félicité du bon déroulement du Daakaa, remerciant l'ensemble des services de l'Etat qui ont participé à l'organisation de l'évènement religieux, les Force de défense et de sécurité, la SENELEC, l'OFOR, etc.

Il a salué la réaction rapide des forces de défense et de sécurité qui a permis de rendre fluide la mobilité des fidèles sur le site du Daakaa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, samedi, a permis "de rehausser encore cet évènement religieux de dimension internationale", s'est-il félicité.

Le vice-président du comité d'organisation du Daakaa a réitéré le message du Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, sur les raisons de cette retraite spirituelle.

"Le Daakaa a ses règles et ses principes. Il est important de les respecter. Thierno Mouhamadou Saïdou Ba avait interdit la participation des femmes au Daakaa", a-t-il rappelé, insistant sur l'importance de sensibiliser les fidèles sur les règles qui régissent l'évènement.

L'édition 2026 du Daakaa, qui a démarré le 18 avril, prend fin lundi.

La cérémonie officielle de clôture est prévue ce dimanche après-midi, en présence des autorités étatiques.

Ce grand rassemblement religieux institué en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda.

Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.