Angola: Une nouvelle route sera construite à Zango

Calumbo — Une nouvelle route sera construite dans la localité de Zango, municipalité de Calumbo (province d'Icolo e Bengo), d'ici un an afin de désengorger la seule voie d'accès actuelle, selon les informations recueillies par ANGOP.

Le contrat a été signé en présence du gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, par l'administrateur municipal de Calumbo, Francisco Tchipilica, et par l'entrepreneur, la société « CR20 », représentée par Fuzheng Yun.

Longue de 12 kilomètres, cette route sera achevée en 12 mois pour un budget de 504 950 916 kwanzas.

Le tronçon débutera sur l'Avenida Fidel de Castro (Via Expressa), traversera le quartier de Muxima Moxi, le centre commercial Maxi, la clinique Sagrada Esperança, et se terminera à l'hôpital général Bispo Emílio de Carvalho (Zango 8000).

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Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial du Bureau des études, de la planification et des statistiques, José Joaquim, a indiqué que ce projet vise à garantir un accès sûr, fluide et confortable à Zango.

Selon le responsable, cette route, qui sera construite avec un revêtement rigide, dynamisera l'économie locale en facilitant l'accès aux services et le transport de marchandises, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants.

Il a également annoncé que deux autres marchés seront attribués prochainement à Zango : l'un pour la construction d'une route reliant le Resort Bantu à Zango 3, près de la rue Dira, et l'autre pour une route partant du centre commercial Good et se terminant également à Zango 3.

Lors de l'événement, l'entrepreneur s'est engagé à respecter les délais et à garantir un projet de qualité pour la sécurité routière.

De son côté, l'administrateur municipal de Calumbo, Francisco Tchipilica, a déclaré qu'avec le lancement de ce projet, les habitants du Zango 8000 pourront accéder à l'avenue Fidel Castro sans avoir à emprunter la route principale qui mène au viaduc, à la frontière avec la municipalité de Viana (Luanda).