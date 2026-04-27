Congo-Kinshasa: Plus de 100 sage-femmes prennent part à l'inscription au tableau de l'Ordre à Beni

Plus de 100 sage-femmes du Nord-Kivu prennent part, depuis samedi 25 avril, à l'opération d'inscription au tableau de l'Ordre à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu.

Initiée par le Conseil national de l'Ordre des sage-femmes, cette activité vise à identifier, encadrer et évaluer les compétences des professionnelles en activité, dans un contexte marqué par un taux encore élevé de mortalité maternelle et néonatale.

Pour Hélène Kavugho, vice-présidente de l'Ordre des sage-femmes au Nord-Kivu, cette démarche arrive à point nommé et constitue une avancée importante pour l'amélioration de la qualité des soins.

« C'est très bénéfique d'avoir un Ordre qui nous rassure quant à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre province. Ce taux reste très élevé et, grâce à l'inscription au tableau de l'Ordre, nous disposerons de sage-femmes compétentes et dynamiques », a-t-elle déclaré.

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De son côté, Ambrocckha Kabeya, président national du Conseil national de l'Ordre des sage-femmes, rappelle que l'inscription au tableau de l'Ordre constitue une obligation légale pour toute professionnelle souhaitant exercer en République démocratique du Congo.

« C'est un domaine très sensible. La RDC connaît aujourd'hui un taux très élevé de mortalité maternelle et néonatale. Pour réguler ce secteur et protéger la population, toute sage-femme est tenue de s'inscrire auprès de l'Ordre national des sage-femmes. Il n'existe aucune autre voie, car c'est une obligation légale », a-t-il insisté.

Les candidates sage-femmes seront soumises à des épreuves théoriques et pratiques. Une session de renforcement des capacités de trois jours est également prévue avant leur inscription officielle au tableau de l'Ordre des sage-femmes.