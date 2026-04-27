Congo-Kinshasa: Les casques bleus plantent 200 arbres autour de l'Hôpital général de référence de Bunia

Les casques bleus de la MONUSCO ont procédé, samedi 25 avril, à la plantation de 200 arbres dans l'enceinte de l'Hôpital général de référence de Bunia (Ituri).

Cette activité de reboisement a été organisée en marge de la Journée internationale de la Terre nourricière, célébrée chaque année le 22 avril.

A travers cette action, 200 plants de jacquier, un arbre fruitier reconnu pour sa durabilité et symbole du patrimoine national du Bangladesh, ont été plantés dans l'enceinte de cet établissement hospitalier.

Selon la MONUSCO, cette initiative vise à améliorer le cadre environnemental de cette structure sanitaire pour le bien-être des patients, tout en sensibilisant la population à l'importance de la plantation d'arbres dans la lutte contre le changement climatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'action s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération civilo-militaire, notamment en lien avec la protection des civils.

Du côté des autorités sanitaires, ces arbres offriront, à terme, des espaces de repos favorables à la convalescence des patients.

« Cela va nous aider à améliorer le climat de l'hôpital. Nous avions des arbres qui ont vieilli. Ces nouveaux arbres offriront beaucoup d'ombrage, ce dont l'hôpital a réellement besoin », a expliqué Lodjo Kisembo, cadre de l'hôpital.

Pour les riverains de cet établissement de santé, cette action constitue un appel à l'engagement communautaire en faveur de la protection de l'environnement. Rachel Sikomo Kavira, coordonnatrice de l'association Femme et Enfants, salue l'initiative :

« Il faut que nous plantions des arbres dans notre environnement et dans nos parcelles. En plantant davantage d'arbres, nous aurons un climat plus favorable pour notre santé ».

Instituée par les Nations Unies, la Journée internationale de la Terre nourricière vise à encourager des actions responsables en faveur de la protection de l'environnement et à promouvoir un avenir durable pour les générations futures.