Angola: Campagne « Étreinte de solidarité » - 400 tonnes de biens collectés

Luanda — Environ 400 tonnes de biens divers ont déjà été collectées dans le cadre de la campagne « Étreinte de solidarité », destinée à aider les victimes des inondations dans la province de Benguela.

Ces chiffres, encore provisoires, ont été communiqués samedi à Luanda par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, lors d'un concert de solidarité organisé au stade Cidadela pour clôturer la campagne.

Le ministre Mário Oliveira a ajouté que le décompte final des dons collectés sera effectué dimanche.

Suite à cette étape, a-t-il précisé, une équipe gouvernementale se rendra dans la province de Benguela pour livrer les biens.

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Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale ont souligné le succès de la campagne, un signe manifeste d'unité parmi les Angolais.

Environ une heure après le début du spectacle, qui s'est terminée dimanche à 3 heures du matin, un conteneur de 30 pieds (9 mètres) rempli de produits divers avait déjà été collecté, selon Mário Oliveira, qui y voit un signe positif.

Il a précisé que, malgré la clôture officielle de la campagne, les dons destinés à soutenir la cause peuvent être déposés à la réception des différents médias du pays.

La campagne « Solidarité » a été lancée le 13 avril dans tout le pays par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale afin de collecter des dons pour les victimes des inondations dans la province de Benguela.

Le mouvement disposait de plusieurs points de collecte, notamment l'Agence de presse angolaise (ANGOP), TPA (délégations de Camama et de Benguela), TV Zimbo (Talatona et Benguela), les studios de ZAP et le terrain de sport stade Manuel Berenguel.