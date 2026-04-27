Afrique: Semaine mondiale de la vaccination - Appel au respect du calendrier vaccinal au pays

À l'occasion de la semaine mondiale de la vaccination, qui se déroule du 24 au 30 avril, la Tunisie réaffirme son engagement sous le slogan « La vaccination est une responsabilité et une protection pour les générations de demain ». Dr Inès Ben Mourad, responsable au sein du programme national de vaccination, est intervenue ce dimanche 26 avril 2026 pour souligner l'importance vitale de cette démarche de santé publique.

Le Dr. Ben Mourad a rappelé que cette célébration annuelle constitue une plateforme essentielle pour sensibiliser les citoyens aux bénéfices des vaccins dans la préservation de la vie. Elle a lancé un appel solennel aux parents pour qu'ils respectent scrupuleusement le calendrier national et ne manquent aucun rendez-vous pour les doses de rappel de leurs enfants.

La responsable a tenu à rassurer l'opinion publique sur la fiabilité du système tunisien, précisant que la nomenclature vaccinale fait l'objet d'un suivi scientifique rigoureux et de mises à jour constantes pour répondre aux nouveaux défis épidémiologiques. Elle a toutefois déploré la montée des discours de méfiance et la propagation de fausses informations concernant l'efficacité des vaccins. Face à ces rumeurs infondées, elle exhorte les tunisiens à faire preuve de discernement et à se référer exclusivement aux autorités médicales officielles afin de protéger la population infantile contre des pathologies potentiellement fatales.

Dans cette optique de renforcement de la couverture sanitaire, le Dr Ben Mourad a mis en lumière l'intégration récente de deux vaccins majeurs dans la stratégie nationale. Le premier concerne la prévention du cancer du col de l'utérus grâce au vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), désormais administré aux jeunes filles de 12 ans.

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Le second est le vaccin contre la coqueluche acellulaire, spécifiquement recommandé pour les femmes enceintes afin d'assurer une immunité précoce au nouveau-né. Ces innovations témoignent de la volonté de l'État tunisien d'adapter sa politique vaccinale aux standards internationaux les plus récents pour garantir une protection durable à l'ensemble de la société.