Tunisie: Consulat général du pays à Düsseldorf - Une journée consulaire pour rapprocher les services de la diaspora tunisienne

Le consulat général de la République tunisienne à Düsseldorf a organisé, ce dimanche, une journée consulaire à Francfort, en Allemagne, coïncidant avec le lancement officiel des activités de l'association « Le pont germano-tunisien pour la culture et le développement des compétences ».

Cette journée consulaire, accueillie dans un espace de la ville de Francfort, vise à rapprocher les services consulaires des membres de la communauté tunisienne, tout en soutenant l'action associative et en renforçant les liens culturels entre la Tunisie et l'Allemagne, selon un communiqué publié sur la page officielle du consulat sur Facebook. Les services proposés à cette occasion ont notamment porté sur la délivrance et le renouvellement des passeports, la conclusion de contrats et de déclarations, ainsi que la fourniture d'autres prestations consulaires, précise la même source.

Par ailleurs, l'événement a été marqué par le lancement des activités de l'association « Le pont germano-tunisien pour la culture et le développement des compétences », qui œuvre à promouvoir les échanges culturels et le développement des compétences entre les deux pays, dans le cadre du soutien aux initiatives citoyennes de la diaspora tunisienne. Le consulat a invité les personnes souhaitant bénéficier des services consulaires à préparer à l'avance les documents nécessaires, conformément aux procédures en vigueur. Cette journée consulaire, ouverte depuis 11h du matin, s'est poursuivie jusqu'à 15h (heure de Francfort).