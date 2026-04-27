Tunisie: Retour des Tunisiens à l'étranger 2026 - Mesures exceptionnelles et tarifs réduits annoncés

Réuni en conseil ministériel restreint ce samedi au Palais de la Kasbah, le gouvernement a validé une batterie de mesures exceptionnelles pour faciliter le retour de la diaspora durant la saison estivale 2026. Entre tarifs préférentiels, révolution numérique et soutien aux familles modestes, l'État mobilise tous ses leviers pour renforcer le lien avec les tunisiens résidant à l'étranger (TRE).

Sous la présidence de Sara Zaafrani Zenzeri, Cheffe du Gouvernement, ce conseil a placé la dimension sociale au coeur de sa stratégie. L'objectif est clair : garantir un retour au pays dans les meilleures conditions de confort et de dignité, tout en simplifiant les parcours administratifs souvent jugés complexes par la communauté tunisienne.

Offensive tarifaire sur le transport aérien et maritime

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Pour répondre aux attentes des voyageurs, la compagnie nationale Tunisair a été appelée à une flexibilité sans précédent. L'offre se traduit par l'allocation d'un quota important de sièges à des tarifs « préférentiels exceptionnels » valables jusqu'en septembre 2026. Au-delà des prix, Tunisair propose des avantages substantiels sur la franchise bagages ainsi qu'une exonération des frais de modification ou d'annulation. Une attention particulière est portée aux étudiants, qui bénéficieront de tarifs réduits accessibles tout au long de l'année.

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) n'est pas en reste. Des réductions majeures seront appliquées sur les traversées entre la Tunisie et l'Europe, notamment sur les lignes de Marseille et Gênes. Le gouvernement a instauré des tarifs familiaux spécifiques, permettant à une famille de quatre personnes avec véhicule de voyager à moindre coût, avec la possibilité nouvelle d'échelonner les paiements.

La dématérialisation au service du citoyen

L'accélération de la transition numérique constitue l'un des piliers majeurs de ce plan d'action. Le déploiement du portail consulaire numérique et la généralisation de la prise de rendez-vous en ligne (e-RDV) visent à mettre fin aux files d'attente. Désormais, l'extraction des documents d'état civil et le paiement des frais consulaires pourront s'effectuer directement sur une plateforme sécurisée.

L'innovation s'invite jusque sur les navires Carthage et Tanit. Des plateformes mobiles permettront aux passagers de renouveler leur passeport et de s'acquitter du timbre fiscal électronique durant la traversée, optimisant ainsi leur temps une fois arrivés à quai. Parallèlement, l'administration de la police des frontières et des étrangers modernise ses services pour permettre des demandes de passeports individuelles ou groupées (familles) via internet.

Douanes et finances : vers une gestion 100 % mobile

Sur le plan douanier, une nouvelle application dédiée aux véhicules permettra aux TRE de gérer leurs autorisations de circulation (Diptyque) en quelques clics. Cette simplification touche également les demandes de conduite pour les véhicules sous le régime « RS », les déclarations de retour définitif et le paiement des assurances par cartes bancaires internationales.

Enfin, l'État mise sur le potentiel économique de sa diaspora. La Poste Tunisienne et le secteur bancaire sont vivement encouragés à promouvoir des produits d'épargne innovants, tels que les comptes en devises ou en dinars convertibles. Les missions diplomatiques auront pour consigne de sensibiliser les Tunisiens du monde aux nouveaux mécanismes d'investissement et aux avantages fiscaux octroyés par l'État pour soutenir l'économie nationale.

En clôture du conseil, la Cheffe du Gouvernement a insisté sur la nécessité d'une coordination rigoureuse entre tous les organismes publics. Des permanences seront d'ailleurs assurées chaque week-end dans les consulats pour garantir une assistance continue tout au long de l'été.