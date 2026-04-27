Angola: La gouverneure de Bengo réaffirme son engagement pour le progrès et le bien-être de la population

Caxito — La gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a réaffirmé ce dimanche l'engagement de son gouvernement en faveur du progrès, de l'unité et du bien-être de tous les habitants de Bengo, et a rendu hommage à ceux qui ont contribué à la croissance de la région.

Dans un message à l'occasion du 46e anniversaire de la province de Bengo, célébré ce jour (26 avril), la gouverneure a déclaré que cette date est un jalon du calendrier grégorien et de l'histoire de la résistance et de la force d'un peuple qui, par le travail et l'espoir, continue de bâtir un avenir meilleur. Elle a ajouté que cette date doit donc être célébrée avec fierté et émotion.

La dirigeante a souligné que Bengo est une terre riche en ressources naturelles, en culture et en traditions vivantes, et qu'elle abrite une population accueillante qui transforme les défis en opportunités et qui, au fil des décennies, a connu d'importantes avancées en matière de développement économique, infrastructurel et social, grâce aux efforts conjugués de tous.

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« Nous avons toujours défendu le principe selon lequel nul ne peut agir seul pour atteindre de nobles objectifs », indique le message, ajoutant que les principales préoccupations de l'exécutif local ont toujours été le bien-être de la population, en lui assurant des conditions de vie conformes aux droits fondamentaux à la dignité humaine.

À cet égard, le message précise que deux zones centrales et un ensemble de logements sociaux ont été construits dans toute la province, afin d'améliorer le logement des habitants, et que la construction de cinq mille logements sociaux et la mise à disposition de terrains pour l'autoconstruction sont prévues cette année.

Selon Maria Antónia Nelumba, le secteur de la santé a également bénéficié d'une attention particulière au cours des 46 années d'existence de la province. Celui-ci dispose d'un hôpital moderne de niveau 3, doté d'équipements de pointe : l'hôpital « Révérend Guilherme Pereira Inglês ».

Dans le secteur de l'éducation, on compte déjà trois établissements d'enseignement supérieur, des lycées de différentes branches et une augmentation constante du nombre d'établissements et d'élèves dans les trois cycles de l'enseignement général, avec plus de 150 000 élèves inscrits pour l'année scolaire en cours.

Dans son message, la gouverneure évoque également la forte croissance des entreprises économiques de toutes tailles implantées dans la zone économique de Barra do Dande, le terminal maritime, plusieurs usines Sino Ord, l'usine d'aluminium, entre autres. Outre leur contribution économique, ces entreprises ont créé plus de 3 000 emplois.

La dirigeante a assuré que, dans le secteur agricole et en matière de développement économique intégré, des initiatives visant à stimuler l'investissement privé continueront d'être mises en œuvre, compte tenu du fort potentiel de la province.

« Nous sommes pleinement conscients qu'il reste beaucoup à faire, notamment en matière d'approvisionnement et de distribution d'eau potable et d'électricité. Toutefois, des efforts ont été déployés pour que les projets planifiés et déjà approuvés puissent démarrer au plus vite », a-t-elle souligné.

Dans son message, la gouverneure espère que cet anniversaire sera une source d'inspiration pour poursuivre le travail avec dévouement, consolider la paix, promouvoir l'éducation, valoriser la culture et créer des opportunités pour les générations futures.

La province de Bengo, créée le 26 avril 1980, revêt une grande importance historique et culturelle. D'une superficie d'environ 31 371 kilomètres carrés, elle possède un important réseau hydrographique dominé par les rivières Dande, Bengo et Zenza, essentielles à l'agriculture, à la pêche et à l'approvisionnement en eau de Luanda.

Selon le recensement de 2024, la province de Bengo compte environ 716 335 habitants, répartis dans 12 municipalités.