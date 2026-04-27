Ile Maurice: Drogue, corruption, cybersécurité et fiscalité au coeur de la PMQT

La séance de l'Assemblée nationale de ce mardi 28 avril sera marquée par une Prime Minister's Question Time (PMQT) axée sur des enjeux majeurs touchant à la gouvernance, à la sécurité et à la transparence des institutions. Plusieurs députés ont inscrit des questions portant notamment sur le trafic de drogue, la corruption, la cybersécurité et les finances publiques.

Le député Roshan Jhummun interpellera le Premier ministre sur un sujet sensible : l'implication de policiers dans des affaires de trafic de drogue. Il souhaiterait obtenir, auprès du commissaire de police, des données précises sur le nombre d'officiers arrêtés ou suspendus depuis 2014 ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et l'état d'avancement des affaires encore en cours.

Sur un autre registre, Raviraj Beechook s'intéressera au cas de S. M., Deputy Chief Executive Officer de l'Economic Development Board. Il demandera des détails sur sa nomination ainsi que les circonstances et conditions du renouvellement de son contrat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cybersécurité sera également au centre des débats. Le député Nitish Beejan interrogera le chef du gouvernement sur la composition actuelle de la Cybercrime Unit, le nombre de cas enregistrés depuis novembre 2025 ainsi que leur issue. Il demandera en outre quelles mesures sont envisagées pour renforcer ses capacités face à l'augmentation des cybermenaces.

Les finances publiques ne seront pas en reste. Ram Etwareea questionnera le Premier ministre sur les montants des recettes fiscales encore en souffrance au 31 mars 2026. Il souhaite obtenir une ventilation détaillée, les raisons expliquant ces arriérés ainsi que les mesures mises en oeuvre pour améliorer le recouvrement. Le Dr Sandeep Prayag s'intéressera, pour sa part, à la sécurité dans les établissements pénitentiaires.

Il demandera des informations sur les cas d'objets prohibés retrouvés en possession de détenus après leur passage en cour, sur une période de trois ans. Il souhaite également connaître le nombre d'enquêtes menées et les poursuites engagées contre des détenus ou toute autre personne impliquée.

La question de la corruption dans les institutions publiques sera soulevée par le Dr Farhad Aumeer. Celui-ci demandera au Premier ministre de solliciter des informations auprès de la Financial Crimes Commission sur le nombre de cas rapportés dans les ministères, entreprises d'État et organismes parapublics. Il souhaite notamment connaître le nombre d'enquêtes en cours, les dossiers complétés ainsi que les poursuites et condamnations enregistrées.

Adrien Duval, député de l'opposition, abordera un sujet particulièrement sensible : l'interception des communications. Il demandera si cette pratique est utilisée dans la lutte contre la criminalité et, le cas échéant, si des mesures législatives sont envisagées pour prévenir les abus, notamment à travers la création d'un organe de supervision indépendant.

De son côté, le député indépendant Franco Quirin interrogera le Premier ministre sur une affaire récente impliquant un assistant commissaire de police arrêté début avril ainsi que son frère jumeau. Il souhaite obtenir des précisions sur les circonstances de ces arrestations, les objets saisis, notamment la présence éventuelle de drogues illicites, ainsi que d'éventuelles mesures d'interdiction de quitter le territoire.

Interpellations des ministres

Après la PMQT, les questions aux ministres couvriront un large éventail de sujets. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, sera interrogé par Avinash Ramkhelawon sur les cas liés à la drogue synthétique dans les collèges sur une période de dix ans ainsi que sur les mesures préventives mises en place. L'Attorney General, Gavin Glover, devra répondre à une question du Dr Farhad Aumeer sur la composition de la Law Practitioners Complaints Commission.

La députée de l'opposition Joanna Bérenger interpellera le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, sur l'intégration de pistes cyclables dans 13 projets routiers. Elle demandera notamment si des études de faisabilité existent et si des évaluations ont été menées sur leur utilisation, leur impact sur la sécurité routière et la satisfaction des usagers.

Stéphanie Anquetil questionnera, pour sa part, le ministre du Commerce, Michaël Sik Yuen, sur une présumée exportation de farine subventionnée vers les Comores. Elle souhaiterait savoir si des failles réglementaires ont été identifiées et quelles mesures correctives sont envisagées ainsi que l'ampleur des pertes financières pour l'État. Le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, devra répondre à une question sur le National Pensions Fund et le National Solidarity Fund, notamment leurs soldes actuels et les investissements réalisés depuis 2015.

Adrien Duval reviendra à la charge en interrogeant le ministre du Commerce sur les recettes de TVA générées par la vente de carburants, en particulier l'essence et le diesel, à travers la State Trading Corporation. Du côté du tourisme, Anabelle Savabaddy questionnera le ministre Richard Duval sur l'avenir du Festival International Kreol, en suggérant une refonte de son concept afin d'en faire un événement culturel et touristique d'envergure internationale.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, devra, quant à lui, répondre à une question de Chetan Baboolall sur le recours aux traitements médicaux à l'étranger par des patients mauriciens ainsi que les mesures envisagées pour renforcer les services de santé locaux.

Enfin, la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, sera interrogée par Stéphanie Anquetil sur la gestion du foyer Cap L'Espoir, notamment l'identité du responsable par intérim, ses fonctions et les critères de qualification requis.