Ile Maurice: Le chanteur Ras Natty Baby n'est plus

Le chanteur Joseph Nicolas Eimilien, plus connu sous le nom de Ras Natty Baby, est décédé ce dimanche après-midi, selon un communiqué de l'OMCA Foundation. Il était admis en soins intensifs à la suite d'une intervention cardiaque complexe, initialement jugée techniquement réussie, comprenant notamment la pose de stents.

Malgré une prise en charge étroite en unité de soins intensifs, son état s'est rapidement détérioré dans les heures et jours suivant l'opération. Les médecins faisaient état d'une instabilité hémodynamique sévère, d'une insuffisance respiratoire importante ainsi que d'une défaillance multi-organes, en dépit des soins intensifs prodigués.

Malgré les efforts constants des équipes médicales pour stabiliser son état, Ras Natty Baby a finalement succombé cet après-midi. L'OMCA Foundation souligne également que la somme nécessaire à son traitement n'avait pas pu être entièrement réunie. Sa famille bénéficie actuellement d'un accompagnement dans cette épreuve difficile.