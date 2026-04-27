Ile Maurice: Pascal Telvar - «Je n'ai à aucun moment demandé à Bruno Julie de s'en aller»

interview

Le président de la Fédération mauricienne de Boxe (FMB) est pointé du doigt par Bruno Julie mais veut mettre fin à toute polémique. L'unique médaillé olympique mauricien affirme qu'une préposée, agissant sur les directives de Pascal Telvar, lui a demandé de quitter le centre national de Vacoas lors de la tenue des test-matches dans le cadre de la finalisation de la sélection pour les Jeux du Commonwealth. Ce que dément catégoriquement l'intéressé. L'homme fort de la FMB défend aussi un processus qu'il assure transparent et encadré. Il s'exprime également sur la non-sélection d'Ivans Frontin, évoquant des choix sportifs et des contraintes administratives, tout en dévoilant la liste finale des boxeurs retenus pour l'échéance écossaise prévue du 23 juillet au 2 aout.

Bruno Julie affirme que mercredi dernier alors que des test-matches se tenaient au centre national de boxe à Vacoas pour finaliser la sélection pour les Jeux du Commonwealth, vous avez demandé à une préposée de lui dire de quitter les lieux. Estce vrai ?

Non, je n'ai à aucun moment demandé à Bruno Julie de s'en aller...

Que s'est-il donc passé ?

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Une dame qui travaille au centre de boxe est effectivement venue me prévenir de la présence de Bruno Julie alors que je participais à une réunion. Il est vrai que Bruno Julie n'avait rien à faire là. Nous avions invité les entraineurs régionaux dont les boxeurs étaient concernés par les test-matches qui se tenaient ce jour-là. Mais Bruno Julie n'avait pas été convié parce qu'il n'entraine aucun des boxeurs présents.

Nous avons demandé aux entraineurs régionaux concernés de venir pour qu'ils voient que tout le processus de sélection se déroulait dans la transparence. Il existe une procédure. Tout le monde qui vient au centre de boxe doit faire une demande au préalable pour y avoir accès. Mais à aucun moment, je n'ai demandé à Bruno Julie de s'en aller ni dit à une autre personne de le faire, Il y a des témoins qui peuvent le confirmer. D'ailleurs, il est resté jusqu'à la fin des test-matches, donc comment peut-il venir dire qu'on l'a mis à la porte ?

Il déplore également la non-sélection d'Ivans Frontin, qui est champion de Maurice de la catégorie des 55 kg, pour les Jeux du Commonwealth. Que lui répondez-vous ?

Ce n'est pas parce qu'un boxeur est champion dans une catégorie qu'il est automatiquement le meilleur choix pour faire partie d'une sélection. Quand on fait une sélection, on choisit les meilleurs du moment. Dans cette catégorie, Guillaume Francis est le numéro un mais il n'a pu prendre part aux Championnats de Maurice en 2025 en raison d'une blessure. L'entraineur national supervise tous les boxeurs.

Il est bon de rappeler que l'opportunité de participer au Gala Yves Arrighi à la Réunion avait été offerte à Ivans Frontin l'an dernier mais il a décliné pour des raisons personnelles. Que l'on ne vienne pas dire que l'on ne lui a pas donné sa chance. Ivans Frontin était dans la présélection pour les Jeux du Commonwealth au même titre que Fabrice Valérie et Guillaume Francis dans la catégorie des 55 kg.

A-t-on donné de faux espoirs à Ivan Frontin en lui faisant croire qu'il serait du déplacement en Ecosse et qu'il a simplement été utilisé comme sparring-partner ?

Non, pas du tout. Pour la simple et bonne raison que quand il a fallu soumettre les passeports au Comité Olympique Mauricien (COM), celui d'Ivans Frontin était arrivé à expiration. On lui a demandé de renouveler son passeport. Le 17 mars 2026 était la date limite pour soumettre les passeports. Ivans Frontin l'a renouvelé le 3 avril et l'a soumis quelques jours après. Il était trop tard. C'est de sa faute et il le sait. Il n'a pas saisi sa chance.

Quels sont donc les sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth ?

Ils sont Fabrice Valérie en 55 kg avec Guillaume Francis en réserviste, Niven Chemben en 60 kg, Ziggy Agathe en 65 kg avec Hossein Mohungoo en réserviste. Il est bon de préciser que Hossein Mohungoo est un Mauricien basé en Angleterre qui possède un bon potentiel. En 70 kg, Merven Clair a été retenu et Marcus Ravina est réserviste. Finalement, nous avons un élément féminin en la personne de Chloé Gabriel (-54 kg) qui se trouve en Irlande. C'est une très bonne boxeuse.