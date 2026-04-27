Angola: Le pays introduira cette année le vaccin contre le paludisme

Cazenga — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a réaffirmé samedi, à Luanda, que le pays prévoit d'introduire, au cours de l'année, le vaccin contre le paludisme dans le calendrier national de vaccination, le qualifiant d'« arme puissante et sûre » dans la lutte contre la maladie.

Sans avancer de date précise, la responsable, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la Foire de la santé organisée à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme et de la Semaine africaine de la vaccination, a assuré que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont en cours de préparation.

Selon la ministre, l'Exécutif poursuit les négociations avec des fournisseurs internationaux et renforce des partenariats public-privé, notamment avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI).

Elle a reconnu que le paludisme demeure l'un des principaux défis de santé publique en Angola. En 2025, le pays a enregistré 11 236 521 cas, ayant entraîné 11 260 décès, soit une diminution d'environ 47 000 cas et 200 décès par rapport à 2024.

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La ministre a salué les progrès réalisés en matière d'accès au diagnostic et au traitement, de renforcement du système de surveillance, de mise à jour de la cartographie entomologique et de réduction progressive de la mortalité liée à la maladie.

Selon elle, ces avancées résultent de l'engagement de l'Exécutif, des efforts des professionnels de santé, du soutien continu des partenaires et de l'implication des communautés.

Sílvia Lutucuta a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir l'accès gratuit à la prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme sur l'ensemble du territoire, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants.

S'agissant de la Semaine africaine de la vaccination, organisée sous le thème « Pour chaque génération, les vaccins sont efficaces », la ministre a indiqué qu'elle se déroulera sur tout le territoire national.

Cette année, a-t-elle précisé, l'intensification se fera en trois phases, afin de renforcer la vaccination de routine et d'atteindre l'ensemble de la population éligible : du 24 au 30 avril, du 25 au 31 mai et du 22 au 28 juin.