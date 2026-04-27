Afrique: Graça Machel appelle les entreprises à s'engager dans la lutte contre la pauvreté en Angola et au Mozambique

Luanda — L'activiste sociale mozambicaine Graça Machel a plaidé vendredi à Luanda pour que les entreprises opérant en Angola et au Mozambique collaborent avec leurs gouvernements respectifs afin d'éradiquer la pauvreté et l'analphabétisme par le biais de l'équité, de l'investissement et de la justice sociale.

Elle s'exprimait en marge du gala des Prix Forbes Responsabilité Sociale, organisé par le magazine Forbes Africa Lusophone.

Selon Graça Machel, les entreprises devraient dialoguer avec les gouvernements pour trouver des solutions aux problèmes auxquels les deux pays sont encore confrontés.

L'ancienne Première dame du Mozambique a souligné que le rêve des nationalistes était de mettre fin à ces problèmes, notamment la malnutrition chronique.

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À son avis, de fortes inégalités persistent entre les populations urbaines et rurales, une réalité qui ne correspond pas aux objectifs des nationalistes. C'est pourquoi elle a exhorté les entreprises angolaises et mozambicaines à ne pas se limiter aux seuls projets de responsabilité sociale, mais à réaliser également des investissements concrets.

Cette approche, a-t-elle poursuivi, pourrait avoir un impact positif au cours des 50 prochaines années.

Lors de la cérémonie de remise des prix, l'activiste sociale mozambicaine et l'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires, ont été honorés par le magazine Forbes Africa Lusophone dans la catégorie « Personnalité lusophone 2026 ».

Cet hommage visait à saluer le parcours de ces deux personnalités et leur contribution à la promotion des droits humains et au développement en Afrique.

À cette occasion, Graça Machel a dédié son prix à l'ancienne Première dame d'Angola, Maria Eugénia Neto, et à l'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires.

Elle l'a également dédié au premier président d'Angola, António Agostinho Neto, et au premier président du Mozambique, Samora Machel, pour leurs efforts en faveur de l'indépendance de leurs pays respectifs.

Le Prix de la responsabilité sociale récompense les entreprises, les dirigeants et les projets qui s'engagent en faveur de pratiques durables, d'un impact social positif, de l'éducation, de la santé et de la préservation de l'environnement.

En Angola, Forbes Afrique lusophone met en lumière des initiatives qui concilient croissance économique, éthique et développement communautaire.