Tunisie: Tournoi de tennis d'Abidjan 2 - Skander Mansouri intègre directement le tableau final

26 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le tennis tunisien est à l'honneur cette semaine en Côte d'Ivoire. Skander Mansouri et Aziz Dougaz participent au deuxième tournoi Challenger d'Abidjan, une épreuve sur surface dure dotée de 107 000 dollars de prix.

Mansouri à l'assaut des qualifications

Skander Mansouri entame son parcours ce dimanche 26 avril 2026. Le Tunisien affronte le Britannique Oscar Weightman pour le compte du premier tour des qualifications. Mansouri devra batailler pour décrocher son ticket et rejoindre le tableau principal de cette compétition relevée.

Dougaz en quête de rachat

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De son côté, Aziz Dougaz bénéficie d'une entrée directe dans le tableau final. Pour son match d'ouverture, il sera opposé à un joueur issu des qualifications. Cette participation sonne comme une revanche pour Dougaz. Plus tôt cette semaine, lors du premier tournoi d'Abidjan, le Tunisien avait connu une élimination précoce dès le premier tour, s'inclinant face au Britannique Paul Jubb (280e mondial) en trois sets (1-2).

L'enjeu est de taille pour le tennisman tunisien, qui garde un excellent souvenir de la terre ivoirienne : l'année dernière, il s'était hissé jusqu'en finale du Challenger d'Abidjan avant de céder de peu face au local Eliakim Coulibaly (1-2). Un retour en forme est donc attendu pour celui qui espère réitérer, voire surpasser, sa performance de la saison précédente.

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