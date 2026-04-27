Une campagne régionale conjointe de contrôle des produits agricoles et de la pêche, menée dans le Grand Tunis ainsi que dans les gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Zaghouan, le samedi 25 avril 2026, a abouti à la constatation de 167 infractions économiques et à la saisie de 752 kg de denrées alimentaires, à l'issue d'une série de descentes et d'opérations de contrôle sur le terrain.

Lancée depuis le siège de la Société des marchés de gros de Bir El Kassaa, cette campagne a mobilisé 25 équipes de contrôle, qui ont effectué 586 visites couvrant 35 zones d'intervention à travers les différentes régions du Grand Tunis. Selon des données recueillies par l'Agence Tunis Afrique Presse auprès du Ministère du Commerce et du Développement des exportations, les opérations ont ciblé les circuits de vente au détail des fruits et légumes, les commerces d'alimentation générale, ainsi que les points de vente de volailles, de viandes rouges et de poissons.

Sur les 167 infractions relevées, 96 concernent des dépassements liés aux prix et à des pratiques spéculatives, soit 57 %, tandis que 70 infractions portent sur le manque de transparence des transactions (42 %), et une seule infraction concerne la métrologie et la qualité (1 %). Par secteur, 141 infractions (84 %) ont été enregistrées dans les produits agricoles et de la pêche, contre 26 infractions (16 %) dans les produits alimentaires.

Concernant les saisies, le ministère a indiqué qu'elles comprennent 156 kg de viandes et de volailles, ainsi que 596 kg de fruits et légumes. Le Ministère du Commerce et du Développement des exportations a précisé que cette vaste campagne régionale s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer la transparence des transactions et à maîtriser les niveaux des prix.

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Au total, 25 équipes de contrôle, issues de la Direction des recherches économiques et des directions régionales du commerce du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous et La Manouba), ainsi que des gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Zaghouan, ont pris part à cette opération, avec l'appui des services de sécurité afin d'assurer l'efficacité des interventions sur le terrain.

Cette campagne vise principalement à vérifier les marges bénéficiaires en contrôlant le respect des plafonds légaux par les commerçants de détail, à lutter contre la spéculation en s'opposant aux pratiques de monopole et aux hausses abusives et injustifiées des prix, ainsi qu'à garantir un meilleur accès des consommateurs aux produits de base à des prix conformes à la réalité du marché. Le ministère a, par ailleurs, renouvelé son appel aux citoyens à signaler toute infraction, pratique de monopole ou hausse illégale des prix via le numéro vert de contrôle économique : 80100191.