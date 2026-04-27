Afrique: L'ambassade d'Angola participe à l'inauguration d'African Landing Memorial Plaza

Luanda — L'ambassade d'Angola aux États-Unis a participé vendredi à la cérémonie d'inauguration de l'esplanade commémorative du débarquement africain (African Landing Memorial Plaza, em Fort Monroe) à Fort Monroe, en Virginie

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola aux États-Unis envoyé à ANGOP samedi, cet espace constitue le premier élément achevé du Mémorial du débarquement africain et se veut un lieu de recueillement, de mémoire et de connexion, établissant un lien symbolique entre l'Afrique centrale et occidentale, la traversée transatlantique et les côtes de l'actuelle Virginie.

La cérémonie a rendu hommage aux premiers Angolais débarqués en Virginie en 1619, invitant les personnes présentes à méditer sur cet événement historique.

L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, de la gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, du procureur général de l'État, Jay Juma, de la sénatrice Mamie Locke, ainsi que de représentants de la société civile.

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À cette occasion, Abigail Spanberger a souligné l'importance historique du site, situé à Point Comfort, sur les rives de la baie de Chesapeake, le considérant comme un lieu fondamental pour la compréhension de l'histoire des États-Unis.

De son côté, l'ambassadeur Agostinho Van-Dúnem a déclaré que l'African Landing Memorial Plaza représente bien plus qu'un simple espace physique ; il symbolise la reconnaissance d'une mémoire longtemps négligée.

Le diplomate a également souligné que l'Angola demeure présent au sein de la diaspora à travers ses traditions, ses langues et ses expressions culturelles, qui continuent de marquer les générations.

Au nom du gouvernement angolais, l'ambassadeur a remercié les autorités de Fort Monroe, la famille Tucker et le gouvernement de Virginie pour leur partenariat, soulignant leur engagement à préserver ce patrimoine historique et à renforcer les liens entre les peuples.