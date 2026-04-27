Angola: Interclube remporte la 46e course nationale sur route

Huambo — Interclube a remporté samedi à Huambo la 46ᵉ édition du Championnat national senior masculin de course sur route d'athlétisme, sur un parcours de 15 kilomètres.

Petro de Luanda et JGM do Huambo ont occupé la 2ᵉ et 3ᵉ place du podium, dans une course marquée par un excellent esprit sportif.

Sans adversaire, Interclube s'est également imposée chez les femmes. L'arrivée de la course a eu lieu au stade national Daniel Cassoma Lutucuta, dans le quartier de Cacilhas.

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En individuel, Adelino Camufingo, de Petro de Luanda, a été sacré champion, bouclant les 15 kilomètres en 46 min 28 s 55.

João Cativa, d'Interclube, a terminé deuxième en 46 min 29 s 89, tandis que son coéquipier Jeremias Kandumbo a pris la troisième place en 46 min 58 s 24.

Chez les femmes, Lúcia Capingala, d'Interclube, a remporté la course en 56 min 57 s 15, tandis que ses coéquipières Adelaide Machado (56 min 57 s 05) et Flora Chissapa (1 h 06 min 31) ont complété le podium (2e et 3e places).

À l'issue de l'événement, la vice-présidente de la Fédération angolaise d'athlétisme (FAA), Judith dos Santos, a déclaré que ces compétitions sont cruciales pour les différents championnats nationaux et internationaux, car elles constituent une sélection rigoureuse et compétitive.

« Nous sommes presque à mi-parcours du cycle, mais il nous reste encore de nombreuses compétitions à disputer pour compléter le calendrier national d'athlétisme, notamment des compétitions locales et internationales. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des événements de ce type », a-t-elle souligné.

La responsable a précisé que, malgré de bonnes performances, les athlètes doivent améliorer leurs chronos et leur condition technique pour obtenir des résultats satisfaisants dans chaque compétition nationale et internationale à laquelle ils participent.

De son côté, le directeur du bureau de la jeunesse et des sports de la province de Huambo, José Manuel, a promis d'intensifier la promotion de l'athlétisme afin d'accroître le nombre de pratiquants et de favoriser sa croissance et sa professionnalisation. LT/ALH/LUZ