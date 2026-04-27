Angola: Cuvango investit dans l'écotourisme avec un nouveau projet environnemental

Cuvango — Un projet de conservation de l'environnement et de développement de l'écotourisme, baptisé « Cuvango Verde Vivo » (Cuvango Vert Vivant), est mis en œuvre dans cette municipalité de la province de Huíla, a annoncé dimanche l'administrateur local, Luís Paulo Ndala.

Cette initiative durable vise à renforcer la protection des écosystèmes et de la biodiversité locaux, en mettant l'accent sur la préservation de la faune et de la flore, ainsi que sur la gestion efficace des aires protégées, en partenariat avec Fazenda Capunda, le plus grand parc animalier privé du sud de l'Angola.

Selon l'administrateur, ce projet, le deuxième du genre dans la région, prévoit la protection d'au moins 14 espèces animales, la lutte contre le braconnage et la préservation des habitats naturels sensibles. Il vise également à sensibiliser les communautés locales à l'environnement, en impliquant plus d'un millier de citoyens dans des campagnes éducatives.

Il a annoncé que, parmi les objectifs, figurent également la garantie de la protection effective des aires protégées existantes, le renforcement du potentiel écotouristique de la commune et l'implication des communautés, des jeunes, des étudiants et des acteurs du tourisme dans la promotion de pratiques durables.

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Ce projet, conçu en 2024, mobilise directement environ 150 personnes, dont des techniciens environnementaux, des inspecteurs, des gardes et des membres de la communauté, grâce à un financement du budget général de l'État (OGE) et au soutien du gouvernement provincial de Huíla.

L'écotourisme, également appelé tourisme écologique, est un type de voyage axé sur le contact avec la nature, la découverte de l'environnement et la promotion de sa conservation, de l'éducation à l'environnement et du développement durable des communautés locales.

Cette pratique inclut des activités telles que la randonnée, l'observation de la faune, la plongée et l'escalade d'arbres, en privilégiant les activités à faible impact.

La durabilité est un autre avantage, car contrairement au tourisme conventionnel, l'écotourisme vise à concilier le tourisme et la préservation des écosystèmes.

La génération de revenus pour les communautés locales, la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la région et l'offre d'expériences authentiques axées sur l'appréciation et le respect des limites de la nature sont d'autres avantages encore.

Situé à 356 kilomètres à l'est de Lubango, Cuvango possède l'un des écosystèmes les plus riches de Huíla, alimenté par deux cours d'eau permanents, le Cubango et le Cutato, qui se jettent tous deux dans le delta de l'Okavango. MS/LUZ