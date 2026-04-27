Angola: Le MPLA met en évidence le développement de la démocratie interne

Dundo — La première secrétaire provinciale du MPLA à Lunda-Norte, Filomena Miza, a salué samedi, le développement de la démocratie interne réalisé au sein du parti au fil des années, résultant de l'amélioration de la liberté d'expression et du positionnement des militants.

Selon la dirigeante, la démocratie interne au MPLA n'est pas figée, c'est un processus continu d'amélioration, dont sa force vient de la base et réside dans sa capacité à choisir, à critiquer et à innover.

S'exprimant en marge de la IVe réunion méthodologique provinciale sur l'organisation du travail au sein du parti, Filomena Miza a souligné que cette convergence des forces permet d'écouter les militants et tous les citoyens angolais sur divers sujets et de progresser vers le renforcement de l'unité, de la critique et de la cohésion interne.

Elle a indiqué que sur base d'esprit de démocratie, le parti au pouvoir en Angola se prépare pour la tenue du IX Congrès ordinaire convoqué les 9 et 10 décembre prochain, avec un objectif clair : consolider l'unité et la cohésion internes.

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À cette fin, elle a soutenu la nécessité du respect des étapes fondamentales qui garantissent la tenue du conclave, telles que le lancement du processus organique et la définition des directives et du calendrier qui assure transparence et discipline à toutes les étapes.

« Mais, pour que les objectifs préconisés soient atteints avec succès, il est fondamental de se préparer au préalable, car il n'y a pas de victoire sans organisation », a-t-elle martelé.

Par ailleurs, Filomena Miza a exprimé la solidarité de son parti aux victimes des inondations dans la province de Benguela, ayant ainsi appelé les militants et la population en général à se joindre à la campagne du gouvernement provincial de donation des biens pour aider les sinistrés.

La IVe réunion méthodologique provinciale sur l'organisation du travail au sein du MPLA s'inscrit dans la préparation du IXe Congrès du parti et vise à renforcer l'harmonisation des méthodes de travail de ses structures, consolider la discipline organisationnelle et renforcer la capacité de mobilisation politique des militants.

Au cours de la réunion, qui s'est tenue sous le thème « MPLA-70 ans, engagement envers le peuple, confiance dans l'avenir », on a abordé des thèmes tels que « Méthodologie générale de préparation du processus organique du IXe Congrès », « Discipline, éthique et contrôle de la conformité dans le cadre du processus organique », «Organisation du parti et mobilisation politique en vue des élections générales de 2027».

La rencontre a connu la participation des militants et des responsables locaux du parti, ainsi que des députés de la circonscription provinciale et des membres du groupe de suivi du Bureau politique pour Lunda-Norte.