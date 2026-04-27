Mali: Le ministre de la Défense, Sadio Camara est mort, Assimi Goïta en lieu sûr, Modibo Koné en soins intensifs

Le ministre d'État, de la Défense, le général Sadio Camara a été tué dans l'attaque de son domicile, samedi 25 avril 2026 perpétrée par un groupe terroriste du Jnim. Les autorités maliennes et l'état-major des Forces armées maliennes (FAMA) ont confirmé ce soir la mort du Général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le haut gradé a succombé à une attaque survenue à son domicile le samedi 25 avril 2025. Le général securocrate Modibo KONÉ est en soins intensifs et devrait être évacué en Turquie tandis que le président Assimi GOITA reste reclus dans un lieu sûr.

Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées que le général Modibo KONÉ, figure clé du système de la junte militaire malienne, blessé lors des échanges de tirs, est en soins intensifs. Il devrait être évacué vers la Turquie, si sa situation ne se stabilisait pas les jours qui viennent, glissent des confidences crédibles exclusives à Confidentiel Afrique. Le président Assimi GOITA est reclus dans un lieu sûr depuis les premières attaques coordonnées des groupes djihadistes. Selon les premiers rapports sécuritaires, l'assaut a été mené dans la journée de samedi par un commando armé ciblant la résidence privée du ministre. L'attaque, décrite comme complexe et coordonnée, a donné lieu à des échanges de tirs nourris entre les assaillants et la garde rapprochée du ministre.

Le décès du Général Sadio Camara a été constaté sur les lieux. Plusieurs membres de sa garde auraient également perdu la vie ou été blessés lors de l'opération, bien qu'un bilan définitif n'ait pas encore été communiqué par les sources hospitalières ou militaires.

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L'attaque a été officiellement revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), l'organisation affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Dans un communiqué diffusé via ses canaux de propagande habituels, le groupe terroriste affirme avoir planifié cette opération pour viser l'un des piliers de l'appareil sécuritaire de l'État malien.

Figure centrale de la transition politique au Mali, le Général Sadio Camara occupait le poste de ministre de la Défense depuis 2020. Fils de la ville militaire de Kati et major de sa promotion à l'École militaire interarmes de Koulikoro, le Général Sadio Camara a bâti sa réputation sur une discipline rigoureuse et une connaissance approfondie du terrain. Après avoir dirigé le Prytanée militaire et la Garde nationale, il est devenu l'une des figures de proue du changement de régime en 2020. Stratège de l'ombre au sein du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), il s'est imposé comme l'homme de confiance du colonel Assimi Goïta, occupant le poste stratégique de ministre de la Défense avec une autorité incontestée.

Son passage au gouvernement restera marqué par une rupture diplomatique et militaire radicale, symbolisant le tournant souverainiste du Mali. Artisan principal du départ des forces françaises et de la Mission de l'ONU, il a orchestré le pivot stratégique vers la Russie, renforçant massivement l'équipement des FAMA et modifiant durablement l'équilibre géopolitique de la région. Sa mort met fin à la carrière d'un officier qui, en quelques années, aura profondément transformé la doctrine de défense nationale et les alliances internationales de son pays.

Le gouvernement qui a pris du temps pour confirmer la disparition de l'homme, n'a pas encore annoncé la durée du deuil national, mais une réunion d'urgence du Conseil supérieur de la défense est attendue pour évaluer les failles sécuritaires ayant permis cette incursion en zone urbaine.

Un deuil national de deux jours est décrété à compter du lundi 27 avril sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, est « décédé des suites de blessures » après les attaques du 25 avril.