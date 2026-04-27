Congo-Brazzaville: Retour sur la Journée mondiale du livre - Deux auteurs inspirés par l'écrivain Anatole Collinet Makosso

Junior Collinet Makosso et Grégory Yann Mankou, deux parcours, deux destins littéraires dont le dénominateur commun et inspirant n'est autre que l'écrivain Anatole Collinet Makosso, Premier ministre reconduit par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Le premier, c'est Junior Collinet Makosso, auteur du livre "À coeur ouvert/Témoignage du fils d'un messager", paru le 2 avril dernier chez L'Harmattan. Dans cet ouvrage, il part du constat selon lequel, dans la culture africaine et dans les livres saints, on apprend qu'honorer ses parents signifie leur obéir en tout temps. Mais que cela signifie-t-il réellement ? L'enfant devrait-il renoncer à lui-même dans le seul but d'honorer ses parents ? Que doit-il faire lorsque ses convictions et ses aspirations vont à l'encontre de celles des parents ?

Dans ce récit autobiographique, l'auteur plonge le lecteur dans son histoire en retraçant le parcours émotionnel qui l'a mené à des crises profondes. Derrière son sourire affectueux, il dissimulait un vide. Benjamin d'une fratrie de quatre enfants, il a grandi dans le silence, avec l'absence intermittente de son père et le sentiment d'inattention de sa mère. Ces épreuves lui ont laissé une empreinte qui a forgé sa personnalité.

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Cette oeuvre aborde la complexité des relations parents-enfants et explore le poids de la pression familiale ainsi que sociale sur le jeune. Il montre également comment les attentes et les incompréhensions au sein de la famille conditionnent l'identité des enfants. Deux dimensions se confrontent alors : les émotions et les aspirations de l'enfant face à la responsabilité et la vision des parents.

L'ouvrage esquisse une solution à une thématique taboue en Afrique : la remise en question des rapports enfants-parents. Il est ainsi destiné aux parents afin qu'ils apprennent à mieux comprendre leurs enfants, et à ces derniers pour qu'ils sachent apprécier les décisions de leurs géniteurs.

Le second, c'est Grégory Yann Mankou, auteur de deux nouvelles dont l'inspiration vient des contes du soir d'Anatole Collinet Makosso lors de son dernier séjour estival à Yanga, près de Pointe-Noire. La première nouvelle, intitulée "L'encre de l'ombre", vient de recevoir le prix national 2026, Jean-Jacques-Robert, de la nouvelle. La seconde, également primée en France, "Le gardien des Landières ", lieu-dit de Saint-Lambert-la-Potherie près d'Angers, fait référence à une ville où la jeunesse apprend la sagesse grâce aux contes des adultes montrant l'exemple à suivre.

Le livre de Junior Collinet Makosso sera présenté officiellement cet été et fera l'objet de séances de dédicaces à Québec, Vancouver, Ottawa et Montréal, au Canada.

Quant à Grégory Yann Mankou, il recevra en juin les deux prix littéraires en France, respectivement à Mennecy, dans l'Essonne, pour le prix national Jean-Jacques-Robert de la nouvelle 2026 réservé aux jeunes "auteurs" âgés de 12 à 17 ans.

Soulignons que Junior Collinet Makosso est écrivain, et titulaire d'une licence multidisciplinaire de l'Université de Laval. Grégory Yann Mankou, lui, est en classe de seconde à l'Institut catholique Sacré-Coeur de Rouen.