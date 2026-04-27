Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Ocopel présente son rapport sur l'élection présidentielle des 12 et 15 mars

Le Réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo (Relauc) a clôturé, le 24 avril à la Maison de la société civile de Brazzaville, la deuxième édition de la campagne de sensibilisation à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars par l'Observatoire congolais pour la paix en période électorale (Ocopel). Il se satisfait du bon déroulement du scrutin et adresse ses remerciements aux autorités.

Lancée le 26 février dernier sous l'égide du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementale (CCSC-ONG), la campagne de sensibilisation placée sur le thème « Paix, civisme, sécurité et développement avant, pendant et après l'élection présidentielle de mars » a été menée dans plusieurs départements pour promouvoir le civisme et prévenir les violences. Les ambassadeurs déployés sur le terrain ont noté une atmosphère de paix à toutes les étapes du processus, malgré quelques « propos provocateurs » tenus par certains candidats. « La paix a été maintenue lors de la publication des résultats provisoires puis définitifs par la Cour constitutionnelle, laquelle a consacré la réélection du président Denis Sassou N'Guesso », indique le rapport.

Le Relauc, par la voix de son président national Frédéric Menga, appelle désormais à une transformation profonde du rôle des associations. Ainsi, pour accompagner le nouveau mandat présidentiel, il a annoncé le lancement imminent d'un mouvement en vue de faire participer les organisations de la société civile aux actions de développement. « Les associations ne doivent plus être uniquement des structures de discours, mais des acteurs de développement au côté du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, du sport et du transport », a précisé Frédéric Menga.

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Dans ce même élan, pour consolider les acquis démocratiques, le Relauc a formulé des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics. Il s'agit, entre autres, de maintenir le dialogue au sein du système électoral et de mobiliser les Congolais pour maintenir leur dynamisme lors des législatives de 2027.

Le chef du cabinet du secrétaire permanent du CCSC-ONG, Eugène Loutonadio, a tenu à féliciter les jeunes leaders pour leur contribution remarquable, soulignant que la nation passe désormais d'une phase d'installation à une phase de consolidation de sa démocratie.