Congo-Brazzaville: Processus électoral - L'ONG Nouvelle perspective suisse salue la maturité du peuple congolais

Séjournant en République du Congo dans le cadre de la mission internationale d'observation électorale des organisations non gouvernementales (ONG) et associations africaines, une délégation de l'ONG Nouvelle perspective suisse a transmis le 24 avril à Brazzaville, au président du Sénat, Pierre Ngolo, son rapport définitif d'observation, tout en saluant la maturité du peuple congolais.

La délégation comprenant, entre autres, le porte-parole de l'ONG basée en Suisse, le Béninois Victor Dossou, s'est félicitée du climat de paix et de sérénité observé tout au long du processus électoral. « Je tiens ici à saluer le peuple congolais pour sa maturité, parce que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de très bonnes conditions sécuritaires. Il y a eu la transparence et la stabilité. Ce sont des choses qu'il faut apprécier. Nous demandons au peuple congolais de continuer davantage à observer ce climat. C'est aussi le lieu de féliciter son excellence, le président Denis Sassou N'Guesso, qui prend encore un nouveau quinquennat. Qu'il plaise à Dieu d'accompagner le peuple congolais, toutes les institutions, pour que ce nouveau quinquennat soit un succès », a-t-il souhaité à l'issue des échanges ponctués par la remise d'une attestation de satisfecit à Pierre Ngolo.

Selon Victor Dossou, la démocratie c'est aussi le respect des lois du pays et des textes électoraux. Chaque fois que le Congo organise une élection, il respecte, a-t-il soutenu, les dates. « Si la démocratie est en mal, je ne pense pas qu'on peut avoir des élections. Le Congo respecte les lois du pays, les textes qui régissent les élections, chaque fois. En 2021, il avait organisé l'élection présidentielle courant le mois de mars. En 2026, c'est aussi courant le mois de mars. Tout le monde a applaudi, il n'y a pas eu assez de recours et des personnes ne sont pas sorties dans la rue pour saccager les biens publics. Nous disons de l'extérieur, bravo à la démocratie congolaise », a encouragé le porte-parole de cette ONG, précisant que les autres pays de la sous-région ou du continent peuvent s'inspirer de l'école de la démocratie congolaise.

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Profitant de sa visite, la délégation de Nouvelle perspective suisse a décerné une attestation de satisfecit au président du Sénat pour toutes ses actions au sein des institutions congolaises. « Le président du Sénat est un grand homme, un monsieur qui essaie d'oeuvrer pour la paix, pour la cohésion sociale dans son pays. Son parcours est très remarquable, il est salué par l'ONG Nouvelle perspective suisse. Le Sénat est la haute chambre du Parlement, là où on vote les lois de la République, si l'institution est malade, c'est que les lois du pays sont malades. Si le Congo va bien aujourd'hui, c'est grâce aussi à la haute chambre, incarnée par le président Pierre Ngolo. C'est tout cela qui a motivé l'ONG Nouvelle perspective suisse. Nous ne pouvions pas quitter la terre congolaise sans lui délivrer une attestation de satisfecit pour son travail », a conclu Victor Dossou.

Créée en 1998, l'ONG Nouvelle perspective suisse vise la promotion de la paix, de la justice sociale et la défense des droits de l'homme. Elle mène des missions d'observation, notamment en Afrique, et se concentre sur les partenariats migratoires et la formation.