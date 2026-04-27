Angola: Le Conseil consultatif recommande des investissements stratégiques pour moderniser les ports angolais

Malanje — Le 18e Conseil consultatif du ministère des Transports a recommandé vendredi à Malanje d'accroître les investissements destinés à moderniser les ports angolais, afin de renforcer la compétitivité du secteur sur un marché de plus en plus numérique et automatisé.

Cette stratégie vise à améliorer la compétitivité en adaptant les ports angolais aux exigences du marché mondial.

Lors de cette réunion, les participants ont convenu que la stratégie devait privilégier les corridors vitaux, tels que le corridor de Lobito et les liaisons internationales, harmoniser les procédures douanières et réduire les obstacles administratifs aux frontières.

Il a également été recommandé de développer des plateformes logistiques et des zones industrielles le long des corridors afin de transformer les infrastructures en une réelle valeur économique pour le pays, ainsi que d'assurer la finalisation et la mise en œuvre du plan directeur du corridor de Lobito.

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La réunion a également recommandé d'accélérer les investissements pour la mise en œuvre du projet de métro en surface de Luanda, de renforcer TAAG en tant que compagnie aérienne nationale grâce à une flotte performante, et de garantir que le nouvel aéroport António Agostinho Neto devienne un véritable hub pour la région de la SADC et au-delà.

La promotion de la participation des investisseurs privés au développement des infrastructures logistiques, la création de mécanismes de partage des connaissances et des expériences entre les différents modes de transport (maritime, portuaire, aérien, ferroviaire et routier), ainsi que la coordination des politiques de facilitation du commerce dans l'axe Angola/RDC/Zambie, ont également fait l'objet de recommandations issues de la réunion.

L'événement a conclu à la nécessité de créer et de renforcer les mécanismes d'attraction des investissements intégrant avantages fiscaux, garanties institutionnelles et sécurité juridique, afin d'atténuer les risques et de doter les organismes de réglementation des ressources techniques et financières adéquates au nouveau cadre de réforme du secteur des transports.

Optimiser la logistique intermodale grâce à l'intégration des réseaux ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, soutenue par un réseau routier performant permettant une croissance économique durable, fait également partie des recommandations du Conseil consultatif du ministère des Transports.

Il a été recommandé de promouvoir des solutions logistiques durables, axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique.

Les participants ont encouragé le recours aux technologies émergentes, telles que la numérisation, l'automatisation et l'intégration des données, et ont insisté sur l'importance d'intégrer les critères environnementaux et sociaux dans la planification et la réalisation des projets d'infrastructure.

À la clôture de la réunion, le secrétaire d'État chargé de l'aviation civile, des transports maritimes et des ports, Adilson Catalã, a déclaré que la conclusion du Conseil consultatif était claire, compte tenu de la voie à suivre et des responsabilités liées à l'exécution des tâches.

« Les défis à relever consistent à assurer une meilleure coordination institutionnelle, une plus grande discipline dans l'exécution, une plus grande rigueur dans la prise de décision et une plus grande cohérence dans la mise en oeuvre des politiques et des projets publics », a-t-il déclaré.

Concernant les sous-secteurs de l'aviation civile, du transport maritime, des ports, du transport terrestre et de la logistique, il a souligné que cette responsabilité est particulièrement importante, car ce sont les piliers qui non seulement soutiennent l'économie, mais définissent également le positionnement stratégique de l'Angola dans la région et dans le monde.

Selon le responsable, il est évident que le secteur entre désormais dans une nouvelle phase, où il ne suffit plus de construire des infrastructures, mais aussi de garantir leur fonctionnement sûr, efficace, intégré et durable.

Il a insisté sur le fait que le défi du secteur n'est pas seulement de répondre aux besoins actuels, mais aussi de se préparer pour les 50 prochaines années.

Les travaux du Conseil ont mis en lumière trois piliers fondamentaux : la réglementation, la supervision et les capacités institutionnelles ; le capital humain ; ainsi que l'intégration et la connectivité.

Le 18e Conseil consultatif du ministère des Transports a réuni les principaux acteurs du secteur des transports afin d'évaluer les performances réalisées et de définir de nouvelles stratégies de développement.

Pendant deux jours, les délégués ont débattu de divers sujets liés à la modernisation des infrastructures, à la numérisation des services, à l'amélioration de la mobilité et au renforcement de la connectivité régionale.