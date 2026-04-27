Angola: Les trains à destination de l'AIAAN reprennent la circulation lundi

Luanda — Les trains de passagers à destination de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) reprennent leur circulation régulière à partir du lundi 27 avril, a annoncé ce samedi, la compagnie ferroviaire Luanda (CFL).

Selon une note de presse du Chemin de Fer de Luanda, envoyée aujourd'hui à l'ANGOP, la reprise des services ferroviaires vise à garantir la liaison entre le centre-ville de Luanda et la nouvelle infrastructure aéroportuaire.

D'après le calendrier d'exploitation du CFL, auquel l'ANGOP a eu accès, il s'agit de trajets quotidiens à assurer du lundi au dimanche conformément aux horaires et fréquences suivants : départ de la gare de Bungo à 6h00-arrivée à la gare de l'aéroport à 7h30, départ de la gare de Bungo à 14h00- arrivée à la gare de l'aéroport à 18h10.

Les services seront effectués selon le modèle « inter-gares », permettant l'arrêt à des points stratégiques du parcours pour faciliter la mobilité des usagers résidant ou travaillant le long de la voie ferrée.

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Par cette mesure, le CFL réaffirme son engagement à l'amélioration de la prestation du service public en garantissant confort et efficacité dans les transports terrestres d'appui au secteur aéronautique national.

L'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, situé dans la province d'Icolo e Bengo, est le principal hub aérien du pays, et sa liaison ferroviaire est considérée comme essentielle à son bon fonctionnement.