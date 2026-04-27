Angola: Nossa Seguro investit plus de 100 millions de kwanzas dans des projets sociaux

Luanda — La compagnie d'assurance Nossa Seguro a investi 115 millions de kwanzas en 2025 dans la mise en œuvre de projets sociaux destinés à soutenir diverses causes, a indiqué vendredi à Luanda son administrateur exécutif, Marcelo Perdigão.

Le responsable s'exprimait en marge du gala des Prix Forbes de la responsabilité sociale 2026, qui a distingué huit entreprises en Angola.

Selon lui, l'entreprise développe plusieurs initiatives à caractère social, notamment le programme « Nossa Literacia Financeira », visant à sensibiliser les jeunes aux questions liées à l'épargne, à l'investissement et aux fonds de pension. L'objectif est de renforcer leur accès à l'information financière afin de prévenir les difficultés lors de la retraite.

Marcelo Perdigão a souligné que cette démarche vise à permettre aux jeunes générations de disposer des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.

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Il a également évoqué le projet « A Nossa Ajuda », récemment lancé, qui encourage les collaborateurs de la compagnie à contribuer en biens divers, ensuite distribués à des communautés vulnérables.

Par ailleurs, l'entreprise a lancé le projet « Liga Angolana para a Luta Contra o Cancro », en partenariat avec la Radio Luanda Antena Comercial (LAC), dans le cadre des actions de sensibilisation et de prévention contre le cancer.

Concernant la distinction reçue lors de cette 4e édition dans la catégorie « Assureur », il a estimé qu'elle reflète le travail accompli par l'institution au cours de l'année écoulée ainsi que l'engagement de ses équipes.

Le Prix de la responsabilité sociale récompense les entreprises, dirigeants et projets qui se distinguent par leurs engagements en matière de développement durable, d'impact social positif, d'éducation, de santé et de protection de l'environnement.