Afrique de l'Ouest: Le nombre record d'exposants et la participation historique de la CEDEAO ont dominé la 26e édition de la FIARA, selon son DG

Dakar — La 26e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) de Dakar a connu un franc succès, dans la mesure où elle a atteint un nombre record d'exposants, ce à quoi s'ajoute la participation historique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a soutenu son directeur général, Pape Abdou Fall.

"Je pense que la FIARA a été une vraie réussite, cette année. À l'heure où je vous parle, nous en sommes à 1 860 exposants, dont les profils sont variés : des exposants-transformateurs, des structures d'encadrement, des acteurs de la finance, des industriels, de jeunes entrepreneurs en élevage. Ce nombre est historique. Jamais la FIARA n'avait atteint un tel niveau de participation. Cela témoigne d'une dynamique réelle, d'un élan collectif autour de l'agriculture et des ressources animales", a déclaré M. Fall dans un entretien avec l'APS.

"Je peux citer, parmi les faits majeurs de cette édition de la FIARA, la première participation de la CEDEAO, que nous saluons comme un signal d'ouverture régionale. Quand une institution comme la CEDEAO décide de rejoindre la FIARA, c'est qu'elle reconnaît la valeur et le rayonnement de l'évènement au-delà des frontières sénégalaises. C'est une reconnaissance que nous accueillons avec beaucoup de fierté et d'humilité", a-t-il souligné.

L'agroécologie - l'ensemble des méthodes de production agricole tenant compte de la protection de l'environnement - était le thème choisi par le comité d'organisation de l'évènement, pour son animation scientifique. "Cet évènement est une initiative privée. Ce soutien des autorités du pays est un message adressé à tous les acteurs du monde agricole. Ce message dit que l'agriculture est une priorité nationale", a expliqué le directeur général de la FIARA.

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"Je les (les autorités) remercie d'avoir soutenu la FIARA avec conviction. Je salue également la participation de l'ANPEJ (Agence nationale pour l'emploi des jeunes) et de l'ADEPME (agence nationale chargée de l'encadrement des petites et moyennes entreprises), qui a fait venir plus de 100 entrepreneurs. Cela laisse croire qu'il y aura, dans cinq à dix ans, l'émergence de véritables capitaines d'industrie dans le secteur agricole sénégalais. Ces jeunes qui exposent aujourd'hui leurs produits, qui négocient et signent des contrats seront les patrons de demain. Il faut les accompagner, les encadrer et leur faire confiance", a-t-il ajouté.

Pape Abdou Fall salue aussi la contribution du conseil municipal de Dakar. "Je n'oublie pas la mairie de Dakar, qui a beaucoup contribué en soutenant la participation des jeunes et des femmes [...] Ce type de partenariat territorial est essentiel pour que la FIARA irrigue toutes les couches sociales", a-t-il dit.

"C'est profondément rassurant de tenir la FIARA maintenant sur une superficie de 25 000 mètres carrés. Elle occupait seulement quelques milliers de mètres carrés au début. Cela signifie que les gens croient à l'évènement, y adhèrent pleinement et y trouvent des opportunités [...] Chaque mètre carré supplémentaire représente un exposant de plus, une entreprise de plus, un emploi de plus...", a poursuivi Pape Abdou Fall.

La qualité des expositions de la FIARA s'est améliorée, et les profils de ses exposants se sont diversifiés, selon M. Fall. "Si vous parcourez la FIARA, vous constaterez que les choses ont beaucoup évolué, aussi bien en termes de qualité des expositions que de diversité des profils des exposants. C'est encourageant. Cela démontre la vitalité et la maturité de l'évènement. Nous avons atteint nos objectifs. Nous nous fixons déjà des horizons encore plus ambitieux", a-t-il dit.

La 26e édition de la FIARA s'est déroulée du lundi 30 mars au dimanche 26 avril, dans l'enceinte du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Des organisations paysannes, dont le Conseil national de concertation des ruraux, prennent part à l'organisation de la FIARA.