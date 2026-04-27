Sénégal: La prochaine édition du Daakaa aura lieu le 10 avril 2027

27 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Daakaa — La prochaine édition du Daakaa, la retraite spirituelle organisée chaque année à Médina Gounass dans le département de Vélingara (sud), aura lieu le 10 avril 2027, a annoncé, lundi, le Khalife général Amadou Tidiane Ba.

Le guide religieux a fait cette annonce lors de la cérémonie de clôture de l'édition 2026 ouverte depuis le 18 avril dernier. Il a appelé les chauffeurs à la prudence et a prié pour la paix dans le pays, la sous région et le monde. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis, samedi, la contribution de l'Etat à la réalisation du projet de construction d'une résidence pour le Khalife général, Amadou Tidiane Bâ, sur le site du Daakaa.

Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), initiateur du Daakaa, avait un projet de construction d'un lieu de repos dénommé "Darou tafassihi". La Fondation "Dental Daakaa", pivot de l'organisation de cet événement religieux, a entrepris la construction d'un mur de clôture dans le cadre de ce projet sur le site du Daakaa.

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Le Daakaa se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda. Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora

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