Sénégal: Kaolack - Les opérateurs économiques doivent être amenés à dépasser le cap du capitalisme mercantile selon le gouverneur

Kaolack — Le gouverneur de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, a invité les organisateurs de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), dont la dixième édition a démarré ce week-end, à s'investir davantage dans la structuration des acteurs économique, en vue de les faire passer du stade du capitalisme mercantile à celui du capitalisme industriel.

L'autorité administrative a invité la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) à structurer les opérateurs économiques, pour les amener à passer de l'étape du capitalisme mercantile à celle du capitalisme industriel.

"Vous pourrez toujours compter sur l'accompagnement des structures étatiques comme l'ADPEM (Agence de développement des petites et moyennes entreprises), l'APIX (Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux), le Bureau de mise à niveau, le FONGIP (Fonds de garantie des investissements prioritaires), telle que la DER/FJ (Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes) qui entretiennent des rapports étroits avec la CCIAK", a assuré le gouverneur lors de la cérémonie officielle de lancement de la dixième édition de la FIKA.

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Le Sénégal "compte sur Kaolack et cette région sera à la hauteur", a-t-il assuré, ajoutant que sous ce rapport, les acteurs économiques peuvent compter sur l'administration territoriale et les partenaires de l'Etat comme l'Agence belge pour la coopération internationale (ENABEL) pour venir en appui aux efforts déployés par l'Etat du Sénégal.

Selon Mouhamadou Moctar Watt, la région de Kaolack peut "jouer sa partition pour le développement de notre pays, mais "il faudra nécessairement que l'on pense à développer de la valeur ajoutée industrielle". "Il ne s'agit pas simplement d'évoquer son potentiel ou ses potentialités. Faudrait-il également pouvoir transformer ses potentialités en opportunités. Ce qui passe nécessairement par le développement industriel", a-t-il dit.

La dixième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA), une manifestation initiée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK), en partenariat avec la commune éponyme, porte sur le thème "Industrialisation et souveraineté économique : les territoires à l'avant-garde". La manifestation se poursuivra jusqu'au 10 mai prochain.