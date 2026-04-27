Angola: Hausse des cas de paludisme au premier trimestre à Cunene

Ondjiva — Un total de 47 994 cas de paludisme, ayant entraîné 42 décès, a été enregistré au cours du premier trimestre de l'année dans la province de Cunene, soit une augmentation de 15 568 nouvelles infections par rapport à la même période en 2025.

L'information a été communiquée samedi à Ondjiva par le chef du département de la santé publique dans la province, Félix Satyohamba, lors de la cérémonie provinciale marquant la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.

En ce qui concerne la mortalité, une baisse de 12 décès a été observée. Malgré cette diminution, le responsable a déploré l'arrivée tardive des patients dans les structures sanitaires ainsi que le recours à l'automédication, des facteurs qui aggravent l'état des malades.

Il a expliqué la hausse des cas par les pluies fréquentes qui s'abattent sur la région, favorisant la prolifération anarchique de la végétation, l'accumulation d'eaux stagnantes et la reproduction des moustiques. Les municipalités de Chissuata et de Cuvelai figurent parmi les zones les plus touchées.

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Pour faire face à cette situation, des campagnes de sensibilisation communautaire sont en cours, menées par les Agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS), afin d'améliorer la prise en charge et la réponse aux cas simples.