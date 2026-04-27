Angola: La ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur du Japon en Angola

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a reçu en audience l'ambassadeur du Japon accrédité en Angola, Hiroaki Sano, afin d'examiner les relations bilatérales de coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé.

Selon un document auquel l'ANGOP a eu accès ce jour, le Japon joue, depuis plusieurs années, un rôle significatif dans le soutien au développement du système national de santé. Cette rencontre a ainsi permis de consolider et d'approfondir ce partenariat stratégique.

Lors de la réunion, la ministre était entourée des secrétaires d'État Leonardo Inocêncio et Carlos Alberto Pinto de Sousa, ainsi que de directeurs nationaux, de conseillers et de hauts responsables du ministère de la Santé.

La délégation japonaise comprenait également des diplomates et des représentants de l'ambassade du Japon en Angola. Parmi les sujets abordés a figuré la préparation de la visite officielle en Angola du ministre japonais de la Santé, qui devrait inclure un déplacement à l'hôpital Josina Machel, à une date qui sera annoncée ultérieurement.

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Les deux parties ont également examiné les aspects organisationnels de cette visite, notamment la tenue d'une rencontre bilatérale entre les ministres de la Santé des deux pays, en vue de renforcer la coopération stratégique dans ce domaine.

Un autre point central des échanges a porté sur le renforcement du partenariat institutionnel avec l'Agence japonaise de coopération internationale, reconnue comme un pilier essentiel dans la mise en œuvre de programmes structurants en Angola, notamment dans l'appui à l'acquisition d'équipements, à la formation des cadres et au renforcement des capacités des équipes techniques.

Il a également été mis en avant la mise en œuvre du Projet du carnet de santé materno-infantile, développé dans le cadre de cette coopération, considéré comme un outil essentiel pour le renforcement des soins de santé primaires et de la santé maternelle et infantile dans le pays.

Cette rencontre a réaffirmé le rôle du Japon en tant que partenaire stratégique de l'Angola dans le domaine de la santé, contribuant de manière significative à l'amélioration de la qualité des services et à l'élargissement de l'accès de la population aux soins médicaux.