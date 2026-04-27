communiqué de presse

Les 29 et 30 avril 2026, Accra accueillera la deuxième édition de Shaping the Future of African Media, un événement panafricain dédié à l'avenir des médias du continent. Organisée au GI-KACE, cette rencontre réunira dirigeants de médias, journalistes, économistes, chefs d'entreprise, responsables publics et institutionnels, investisseurs et créateurs autour d'un thème central : les narratifs africains comme levier économique et outil de souveraineté.

Dans un contexte de transformation profonde du paysage médiatique mondial, marqué par la montée en puissance du digital, l'émergence de nouveaux formats et la domination des grandes plateformes internationales, les médias africains se trouvent à un moment charnière. Au-delà de leur rôle d'information, ils deviennent des acteurs stratégiques dans la construction de l'image du continent, dans l'attractivité économique et dans la maîtrise des récits à l'échelle globale.

Une plateforme d'échanges, de réflexion et d'action

Shaping the Future of African Media s'inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme d'échanges, de réflexion et d'action. Pendant deux jours, conférences, panels, interviews et discussions réuniront des intervenants de haut niveau autour des grands enjeux du secteur : monétisation, innovation, intelligence artificielle, régulation, influence et nouveaux modèles économiques.

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Les acteurs clés du pouvoir narratif africain réunis à Accra

Porté par une ambition claire de repositionner les médias africains comme des leviers d'influence globale, l'événement s'appuie sur un programme de haut niveau articulé autour de panels stratégiques. Parmi les figures majeures attendues, Akwasi Opong-Fosu, ancien ministre d'État du Ghana et président du Ghana Investment Promotion Centre (GIPC), Adam Djibrine, consul du Tchad au Ghana, Idrissa Diabira, fondateur et directeur général de SherpAfrica, Hamadou Tidiane Sy, directeur général d'Ouestaf et fondateur de l'école E-jicom, James Munyaneza, directeur général et rédacteur en chef du média The New Times au Rwanda, ou encore Ekow Quandzie, directeur des relations publiques de Global Media Alliance. À leurs côtés, des experts de l'intelligence économique, de la communication stratégique et de la création audiovisuelle viendront nourrir une réflexion ambitieuse : comment transformer les narratifs africains en actifs économiques, en instruments de puissance et en moteurs de souveraineté à l'échelle mondiale.

L'événement mettra également un accent particulier sur la nécessité de structurer des médias plus indépendants, plus solides et capables de s'inscrire dans la durée. Dans de nombreux pays, le secteur reste encore marqué par des modèles économiques fragiles et une dépendance à des financements concentrés, souvent liés à des intérêts politiques ou économiques. Une transition est en cours, portée par une nouvelle génération d'acteurs qui repensent les modèles, investissent dans la technologie et construisent des plateformes éditoriales ambitieuses.

« L'année dernière à Kigali, à l'occasion de notre dixième anniversaire, nous avons réuni notre communauté composée de médias, responsables publics, entrepreneurs, investisseurs et leaders africains et panafricains pour initier un dialogue structurant sur l'avenir des médias. Ce moment a marqué le début d'une dynamique que nous poursuivons aujourd'hui à Accra avec la même ambition : renforcer des médias plus indépendants, plus innovants et pleinement acteurs des mutations que traverse le continent, où les récits africains doivent être compris comme un levier stratégique d'influence, de développement économique et de souveraineté. »— Dounia Ben Mohamed, CEO Africa News Agency et ANASchool

Dans cette perspective, Shaping the Future of African Media ne se limite pas à une réflexion théorique. L'événement se veut résolument orienter vers l'action, avec la mise en place de masterclass gratuites, accessibles sur simple inscription. Ces sessions pratiques permettront aux journalistes, créateurs de contenus et professionnels des médias de renforcer leurs compétences sur des sujets clés tels que la production de contenus digitaux, la stratégie éditoriale, la monétisation, ou encore l'utilisation des outils d'intelligence artificielle.

En parallèle, l'événement ambitionne de favoriser les connexions entre acteurs du secteur, de stimuler les collaborations et d'ouvrir de nouvelles perspectives de f inancement et de développement pour les médias africains.

À travers cette initiative, l'objectif est clair : contribuer à structurer un écosystème médiatique panafricain plus fort, plus indépendant et capable de porter des récits à la hauteur des ambitions du continent.

Shaping the Future of African Media s'impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent comprendre, anticiper et construire l'avenir des médias africains.

Informations pratiques

Lieu : GI-KACE, Accra, Ghana

Dates : 29 et 30 avril 2026

Masterclass : gratuites sur inscription anamediaforum2026@africa-news-agency.com

À propos

Shaping the Future of African Media est une initiative portée par ANA (Africa News Agency), visant à rassembler les acteurs clés du secteur médiatique africain pour réfléchir, partager et construire des solutions concrètes autour des enjeux d'influence, d'innovation et de souveraineté.

À propos d'Africa News Agency

Fondée en 2015 par Dounia Ben Mohamed, Africa News Agency (ANA) est une agence de presse panafricaine dédiée à la diffusion d'informations de qualité, en temps réel, sur les évolutions économiques, politiques et culturelles de l'Afrique. Avec 11 bureaux en Afrique et en Europe, plus de 40 correspondants sur le continent, et plus d'une centaine de médias partenaires, ANA diffuse des contenus multimédias en français, anglais et arabe, connectant les histoires africaines à un public mondial et offrant des informations qui informent, inspirent et influencent. En janvier 2026, dans un contexte de mutations économiques et médiatiques en cours sur le continent,ANA ouvre un nouveau bureau à Accra, appelé à devenir son nouveau siège après Kigali, une nouvelle étape stratégique visant à renforcer son positionnement au cœur des dynamiques panafricaines et internationales et à accompagner l'évolution des écosystèmes médiatiques africains.

Avec plus d'1 million de vues sur ses plateformes, ANA continue d'étendre sa portée et son influence à travers l'Afrique et au-delà.

ANA édite également ANAKids – Les News par les Kids, pour les Kids, une plateforme dédiée aux enfants et adolescents en plus de vingt langues africaines, afin d'initier dès aujourd'hui les enfants du continent à devenir les futurs leaders de l'Afrique et du monde.

A propos d'ANASchool

ANA School est le premier centre panafricain dédié au développement des compétences dans les médias, la production audiovisuelle et la communication stratégique. Pensé comme un espace d'excellence, il s'adresse autant aux professionnels des médias qu'aux dirigeants, institutions et leaders souhaitant renforcer leur prise de parole, structurer leur communication et transformer leurs discours en impact. De la production de contenus à la stratégie éditoriale, en passant par le storytelling, la communication institutionnelle et l'usage des nouveaux outils digitaux et d'intelligence artificielle, ANA School accompagne la montée en puissance de ceux qui veulent passer du discours à l'influence. Une initiative unique pour professionnaliser, moderniser et amplifier les voix africaines dans l'espace public.