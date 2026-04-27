Sénégal: Touba - Des perspectives de coopération évoquées entre la République tchèque, l'UCAK et la mairie de Touba

27 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le maire de Touba (centre), Abdou Lahat Ka, a annoncé des pistes de partenariat avec la République tchèque, portant notamment sur la solarisation de la Grande Mosquée de Touba et la coopération universitaire, à l'issue d'une visite effectuée dimanche par l'ambassadeur de ce pays dans la ville de Touba.

"Au mois de mars, j'ai effectué une visite en République tchèque où nous avons discuté avec les autorités sur des pistes de partenariat, notamment la solarisation de la Grande Mosquée de Touba et la signature de conventions entre l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) et des universités tchèques", a-t-il expliqué. Il s'exprimait en marge de la visite l'ambassadeur de la République tchèque à Touba, où Pavel Procházka a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Le diplomate a également effectué une visite au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim et à la Grande Mosquée de Touba. Selon l'édile, les deux parties ont exprimé leur volonté de nouer un partenariat entre l'UCAK et des universités tchèques, en vue d'un partage d'expériences dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

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L'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal, Pavel Procházka, a pour sa part déclaré avoir réservé à Touba sa première sortie officielle hors de Dakar, mettant en avant les opportunités de coopération entre les deux parties dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'élevage.

"Ce complexe scolaire est très impressionnant. Nous avons évoqué des perspectives de coopération dans le domaine de l'éducation. Nous pouvons utiliser les instruments de la République tchèque au niveau de l'Union européenne pour développer une collaboration avec l'UCAK de Touba", a-t-il souligné. Il a relevé le potentiel existant pour développer un partenariat dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, affirmant que la République tchèque dispose d'universités réputées dans le secteur agroalimentaire. Le diplomate a dit avoir été impressionné par la beauté de la Grande Mosquée de Touba.

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