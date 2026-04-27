Sénégal: Saint-Louis - Une soirée théâtrale consacrée au dialogue entre science et société

Saint-Louis — Le Centre culturel Habib Faye, situé au quartier Bango à Saint-Louis (nord) a accueilli, ce week-end, une soirée théâtrale consacrée au dialogue entre science et société, un évènement organisé en marge de la première édition du Festival "Ñoo Ko Bokk" [nous le partageons, en wolof].

Ce festival inédit vise à instaurer des espaces de dialogue entre habitants, artistes, chercheurs et institutions autour des réalités locales. Au cours de la soirée, la compagnie Gratte Noyau a présenté devant un public enthousiaste la pièce "Janax yi ak Nit ñi" (Des rongeurs et des humains). Écrite et mise en scène par Marianne Heinrich, cette oeuvre originale sensibilise sur les enjeux de la cohabitation avec les rongeurs. Ambroise Dalecky, référent technique du projet, a précisé que la pièce met en lumière les risques sanitaires et agricoles liés à ces animaux.

De son côté, le producteur Khalilou Bâ a souligné l'urgence de développer de nouvelles stratégies de lutte contre cette problématique. En apothéose, la compagnie dakaroise Kaddu Yaraax a présenté "Fii du Fee", une pièce de théâtre-forum. Une œuvre théâtrale qui favorise un dialogue communautaire sur les risques côtiers et la relocalisation de la Langue de Barbarie.

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Clara Therville, chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et co-organisatrice du festival, s'est réjouie de cette initiative qui valorise le dialogue territorial. La clôture du Festival "Ñoo Ko Bokk" [nous le partageons, en wolof] est prévue ce dimanche au Centre culturel Le Château.