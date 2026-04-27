Angola: Le ministère de la Santé envoie plus de 30 médecins en spécialisation au Brésil et au Portugal

Luanda — Le ministère de la Santé de la République d'Angola, à travers le Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS), a organisé vendredi, à Luanda, une cérémonie en l'honneur des 36 médecins appelés à suivre des formations de spécialisation dans des centres d'excellence internationaux, au Brésil et au Portugal.

Selon un communiqué du ministère auquel l'ANGOP a eu accès, cette initiative s'inscrit dans l'engagement stratégique de l'Exécutif angolais visant à renforcer en continu les capacités techniques du système national de santé. Ce programme prévoit la formation de 38.000 professionnels d'ici à 2028.

D'après le document, 80 % de ces formations seront réalisées sur le territoire national et 20 % dans des institutions internationales de référence, afin de garantir le transfert de compétences, l'innovation et l'amélioration continue de la qualité des soins en Angola.

Lors de la cérémonie, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné que ce programme de formation internationale constitue non seulement une opportunité académique, mais surtout un engagement national en faveur de l'excellence, de la responsabilité et du service public.

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S'adressant directement aux bénéficiaires, elle a insisté sur la discipline, la concentration et le sens de la représentation institutionnelle, rappelant que chaque professionnel en formation à l'étranger incarne l'Angola, son système de santé et la confiance de l'État dans l'investissement consenti en capital humain.

La ministre a également rappelé que ce parcours exige rigueur et sens des responsabilités, insistant sur le respect des normes académiques, des institutions d'accueil et sur une conduite éthique irréprochable. Elle a souligné que cette formation requiert engagement, humilité scientifique et attachement au pays.

Pour sa part, le coordinateur et gestionnaire technique de l'UIP-PFRHS, Job Monteiro, a indiqué que le pays compte déjà plus de 1. 000 professionnels engagés dans des formations spécialisées, dans le cadre de l'un des plus vastes programmes de renforcement du capital humain dans le secteur de la santé.

Cette année, plus de 1.000 professionnels seront envoyés au Brésil, tandis que d'autres poursuivront leur formation au Portugal, en Espagne et dans d'autres institutions de référence mondiale, dans le cadre de la stratégie de coopération internationale et de transfert de compétences.