Sénégal: Diop 2 terrasse Liss Ndiango et se rapproche des ténors

Dakar — Le lutteur de Yeumbeul, Diop 2, a confirmé, dimanche, son ascension dans l'arène en venant à bout de Liss Ndiango de Diamaguène lors d'un combat de lutte organisé à l'Arène nationale.

Très populaire dans son quartier de Yeumbeul et ses environs, Diop 2 poursuit sa dynamique victorieuse, se rapprochant ainsi du cercle des ténors de la lutte.

Après à peine six ans de présence dans l'arène, Diop 2 est devenu une des valeurs sûres de la jeune génération de lutteurs sénégalais, avec un bilan de 13 victoires contre une défaite en 14 combats.

Pour sa part, le lutteur de Diamaguène, Liss Ndiango, enregistre son deuxième revers d'affilée.