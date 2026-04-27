Sénégal: Daakaa - Le ministre de l'Intérieur réitère l'engagement de l'Etat à soutenir les foyers religieux

Daakaa (Madina Gounass) — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a réitéré, dimanche au Daakaa de Médina Gounass (sud), l'engagement de l'Etat à accompagner et à soutenir les communautés religieuses dans leur mission d'éducation et d'enseignement des populations.

"Nous vous réitérons l'engagement des autorités. Leur priorité est de rester à vos côtés pour que, chaque fois que le Daakaa arrive, vous puissiez l'organiser comme vous le souhaitez, dans la paix et la sérénité. C'est également ma mission prioritaire en tant que ministre de l'Intérieur", a-t-il dit dans un discours en wolof.

M. Cissé conduisait une délégation gouvernementale à la cérémonie officielle de l'édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, une retraite spirituelle de dix jours, dont la clôture est prévue, lundi.

"Le président de la République m'a chargé de venir auprès du Guide pour l'accompagner en ce jour solennel. Bien avant le début du Daakaa, il m'avait instruit de veiller personnellement à l'organisation pour garantir une réussite totale", a-t-il dit.

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C'est pourquoi, le ministre dit être resté en contact permanent avec tous les services de l'État, où qu'il soit, afin que l'événement se déroule sans aucun incident. "Grâce à Dieu (Alhamdoulilah), je pense que tout s'est déroulé selon les règles", s'est-il félicité en présence du Délégué général aux affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé.

"Le président de la République accorde une importance capitale à la religion. Il sait que le rassemblement du Daakaa est l'un des événements religieux les plus importants du pays. Par conséquent, il déploiera tous les efforts nécessaires pour accompagner et soutenir l'organisation afin que chaque édition soit une réussite", a-t-il assuré.

De même, a ajouté le ministre de l'Intérieur, le chef du Gouvernement m'a chargé de transmettre ses remerciements et sa gratitude au Guide religieux ainsi qu'à tous les fidèles présents.

Le ministre de l'Intérieur a sollicité des prières du Khalife général, Thierno Amadou Tidiane Ba, pour une paix durable et une prospérité dans le pays et que les autorités étatiques puissent réaliser leurs "nobles ambitions" pour le Sénégal.

"Nous prions pour que Dieu exauce les prières et accorde une longue vie à Thierno Amadou Tidiane Ba, afin qu'il puisse diriger cet événement encore très longtemps", a-t-il souhaité.

Il s'est félicité de la bonne organisation et a invité les chauffeurs à plus de prudence sur les routes au moment du retour

Le porte-parole du Khalife, Thierno Ibnou Oumar Ba, a salué la présence des autorités à cette cérémonie officielle, soulignant que la visite du président de la République, samedi au Daakaa, leur a procuré un "grand honneur".

Il a formulé des prières pour leur réussite à la tête de l'Etat, la paix, l'entente, la sécurité, la cohésion sociale et la prospérité au Sénégal.