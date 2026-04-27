Sénégal: Grand Prix mondial de para-athlétisme - Les para-athlètes sénégalais remportent sept médailles dont deux en argent

Rabat — Les para-athlètes sénégalais ont remporté sept médailles dont deux en argent et cinq en bronze lors du Grand Prix mondial de para-athlétisme qui s'est déroulé du 23 au 25 avril à Rabat (Maroc).

Talla Diop, au lancer de poids (F57), avec une performance de 13m33, et Elhadji Mbarick Diaw, dans la catégorie T47 (saut en longueur - 6,22m) ont décroché les médailles d'argent.

El Hadji Mbarick Diaw a remporté une médaille de bronze en saut en hauteur (T47). Maty Gningue et Boubacar Ba ont remporté respectivement la médaille de bronze au lancer de disque féminin et au lancer de disque masculin.

⁠Mame Ousseynou Diop (200m T47) et Mouhamadou Moustapha Faye (saut en longueur T47 - 6,13 m) se sont adjugés des médailles de bronze.

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Le Grand Prix mondial de para-athlétisme a démarré, lundi, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Cette compétition internationale, cruciale pour les minima de qualification aux JO, comprend neuf étapes sur quatre continents.

Le Sénégal a déplacé une délégation de 14 para-athlètes.

Issus de différentes régions et clubs du Sénégal (Dakar, Thiès, Camp de Thiaroye), ils ont concouru dans plusieurs disciplines : courses de vitesse (100m, 200m, 400m), sauts (hauteur, longueur), lancers (poids, javelot, disque).