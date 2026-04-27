Sénégal: Dagana - Plaidoyer pour la relance des travaux du forage de Sanda

26 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sanda (Mbane) — Le chef du village de Sanda, dans la commune de Mbane, Babanéné Sow, a plaidé, dimanche, pour la relance des travaux du forage de la localité, à l'arrêt depuis plusieurs années, afin d'améliorer l'accès des populations à l'eau potable.

"La reprise de ce chantier constitue une priorité face aux difficultés persistantes d'approvisionnement en eau dans cette localité. L'accès à l'eau potable reste notre préoccupation majeure. Nous souffrons au quotidien des pénuries d'eau devenues récurrentes", a-t-il déclaré à l'APS.

Selon lui, les travaux du forage sont à l'arrêt depuis près de huit ans, en raison de problèmes liés au financement.

Depuis lors, les populations de ce village du département de Dagana continuent de subir les insuffisances des installations existantes, lesquelles, selon lui, ne 'peuvent pas satisfaire les besoins en eau".

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Par moments, dit-il, l'eau coule, puis s'arrête brusquement, obligeant les usagers à se rabattre sur des bassins.

"Cette situation fait que les habitants, en particulier les enfants parcourent souvent de longues distances pour s'approvisionner en eau pour les usages domestiques et le bétail", a-t-il expliqué.

En période de forte chaleur, certains effectuent des trajets de 10 à 15 kilomètres pour aller à Ndombo ou Richard-Toll chercher de l'eau, a t-il fait savoir.

Outre le déficit en eau potable, le village de Sanda est également confronté à un manque d'électricité, aggravant davantage les conditions de vie des populations.

"Le village ne dispose d'aucun accès à l'électricité. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide", a plaidé le chef de l'Etat.

M. Sow a également évoqué les difficultés liées à la mobilité.

Face à ces défis, Babanéné Sow a insisté sur la nécessité de relancer les travaux du forage et de renforcer les infrastructures de base, afin d'apporter des solutions durables aux préoccupations des populations locales.

Lire l'article original sur APS.

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