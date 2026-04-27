Sénégal: Le CICR va former des personnels de santé des armées à la protection des soins en contexte de conflit

Dakar — Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) organise, lundi, à l'Ecole d'application du service de santé des armées (EASSA) à Dakar, une formation intensive de trois jours à l'intention d'une trentaine de médecins et infirmiers militaires sénégalais, annonce un communiqué transmis à l'APS.

"Cette formation s'inscrit dans l'initiative mondiale +Les soins de santé en danger+. Elle intervient à l'approche du 10ème anniversaire de la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations Unies (adoptée à l'unanimité le 3 mai 2016), qui condamne les attaques contre le personnel, les transports et les infrastructures de santé dans les conflits armés et réaffirme les obligations de protection prévues par le droit international humanitaire (DIH)", indique la même source.

"Dix ans après ce texte historique, les attaques contre les soins de santé continuent d'entraver l'accès aux soins. Former les personnels de santé des armées, c'est transformer les engagements de la résolution 2286 en pratiques concrètes sur le terrain", relève le communiqué, citant Jean Nicolas Marti, chef de la délégation régionale du CICR à Dakar.

Il ajoute que "depuis le début de l'année 2026, l'OMS a recensé 494 attaques contre la mission médicale".

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Le CICR a répertorié près de 1 800 attaques qui ont touché des établissements de santé entre le début de l'année 2023 et la fin de l'année 2024, indique le communiqué, soulignant que ces actes "privent des milliers de personnes d'un accès aux soins vitaux, en violation du DIH".

L'organisation humanitaire assure que la formation vise à renforcer la protection de la mission médicale, que "les soignants agissent en contexte de conflit armé ou lors d'opérations de paix". "Elle s'inscrit dans le dialogue continu que le CICR entretient avec les forces armées du monde entier pour promouvoir le respect du DIH", souligne t-elle.

Le communiqué rappelle que "le Sénégal, contributeur régulier aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, occupe la 15ème place mondiale en termes de pays contributeurs de troupes (...)".

Il signale que le Service de santé des armées sénégalais dispose d'une équipe médicale d'urgence (EMT) certifiée par l'Organisation mondiale de la Santé, une première en Afrique.