Sénégal: Bal 2026 - L'ASC Ville de Dakar s'incline de justesse face à Al Ahly (72-76)

26 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ASC Ville de Dakar s'est inclinée, in extremis, une deuxième fois face à Al Ahly d'Égypte, dimanche, sur le score de 72 à 76, lors de la deuxième journée de la Conférence Sahara de la BAL à Rabat.

L'ASCVD a dominé dès les premières minutes Al Ahly, favori de cette conférence Sahara, 8 à 0, même si les Égyptiens sont rapidement revenus dans le match avant de prendre l'avantage.

Comme lors de son premier match, le club sénégalais a ensuite couru derrière le score.

Ce n'est que dans le dernier quart-temps que les hommes de Moustapha Gaye ont réussi à égaliser à 61 partout, lançant une fin de match très serrée où les deux équipes se sont rendu coup pour coup.

La rencontre est restée intense jusqu'au bout entre deux équipes déjà battues lors de la première journée.

La compétition se poursuivra jusqu'au 3 mai.

L'ASCVD disputera son troisième match contre le FUS de Rabat, mercredi à 18h GMT.

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