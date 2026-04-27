Angola: L'Angola a notifié une réduction des cas de paludisme en 2025

Luanda — L'Angola a enregistré une réduction significative du nombre de cas de paludisme en 2025, passant d'environ 10 millions de cas au cours de la même période en 2024 à environ 6,9 millions, a indiqué la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Dans sa déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée samedi, la ministre a déclaré que malgré la diminution des cas, la situation reste très préoccupante, et a reconnu que le paludisme demeure la première cause de mortalité en Angola.

Sílvia Lutucuta a ensuite mentionné que la lutte contre cette maladie ne doit pas être seulement perçue comme un problème de santé publique, mais aussi comme un défi lié aux déterminants sociaux.

« Nous devons améliorer l'assainissement de base, renforcer la lutte anti-vectorielle et continuer à éduquer la population », a-t-elle martelé.

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La ministre a fait savoir que le pays adopte une approche multisectorielle pour faire face contre les grandes maladies endémiques, y compris le paludisme, par le biais d'une commission coordonnée au plus haut niveau et impliquant divers secteurs tels que l'eau, l'environnement, l'action sociale, les finances et l'administration territoriale.

Selon Sílvia Lutucuta, les résultats positifs enregistrés reflètent les progrès réalisés en matière de diagnostic précoce, de traitement rapide et de réduction de la mortalité associée à la maladie.

Par ailleurs, la responsable a informé que le Gouvernement prépare l'introduction du vaccin contre le paludisme prévu pour 2026, considéré comme une « arme efficace et sûre » pour renforcer les stratégies de prévention.

Malgré ces avancées, la ministre a reconnu que le paludisme demeure un défi majeur, ayant ainsi recommandé la poursuite d'actions coordonnées et durables afin de réduire davantage le nombre de cas et de décès.

La ministre a également évoqué les progrès réalisés dans d'autres indicateurs de santé, tels que la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi que l'amélioration de l'accès aux soins primaires, actuellement estimé à environ 80 %.

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque année le 25 avril et rend hommage aux efforts mondiaux de lutte contre cette maladie.